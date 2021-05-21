В Кремле прокомментировали встречу Путина и Байдена

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Глава МИД Сергей Лавров доложил президенту России Владимиру Путину о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пока Кремль не готов говорить о том, состоится ли встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом. По итогам доклада Лаврова российский лидер примет решение о саммите РФ и США. Об этом пишет РИА Новости.
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