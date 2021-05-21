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20 мая в Исландии прошла долгожданная первая встреча шефа российской
дипломатии Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.
Российский министр приоткрыл завесу тайны и вкратце обрисовал, о чем беседовали
два высокопоставленных политика.
Лавров отметил, что за двухчасовые переговоры государственным деятелям удалось обсудить многие вопросы, касающиеся интересов России и Соединенных Штатов.
"Я был очень откровенен, он тоже", – сообщил глава МИД России.
Сергей Викторович обратил внимание, что его визави внимательно слушал все, что говорил наш министр, а также детально излагал позиции американской стороны, пишет РИА "Новости".
При этом Блинкен не стал отходить от заезженной вашингтонской пластинки, согласно которой Россия якобы виновата во вмешательствах во внутренние дела США, а также мифических кибератаках.
Лавров же указал собеседнику на то, что обвинения не должны быть голословными и американской стороне давно пора было предоставить хотя бы какие-то доказательства. Однако в этом вопросе Вашингтон явно не дорабатывает, так как никаких подтверждений коварных злодеяний России так и не было обнародовано, отмечает канал RT.
Видеоролик с выступлением Лаврова публикует ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.
Ранее стало известно, как американские СМИ осветили встречу Лаврова и Блинкена. По мнению зарубежных медиа, высокопоставленные дипломаты пришли к общему согласию на встрече в Рейкьявике.
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