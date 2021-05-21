Крымчанам предрекли гуманитарную катастрофу

Крымчанам предрекли гуманитарную катастрофу
Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия Украины перечеркивают все нормы международного права

Киевские власти не хотят отказываться от идеи наказать крымчан за воссоединение с Россией с помощью водной блокады. Такие действия Незалежной могут спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом заявил заместитель официальной представительницы МИД Марии Захаровой дипломат Илья Тимохов.

Высокопоставленный эксперт отметил, что политика Украины приводит к росту напряженности в мировом пространстве. В Незалежной игнорируют призывы выполнять установленные международным сообществом правила и творят, что им вздумается.

Тимохов подчеркнул, что водная блокада Крымского полуострова может дорого обойтись всему миру. На карте рискует появиться еще один очаг с разворачивающимся гуманитарным коллапсом. При этом последствия таких событий весьма трудно предсказать.

"Отчаянные попытки Киева" отомстить крымчанам явно не способствуют стабилизации ситуации на международной арене, передает слова опытного дипломата издание "Комсомольская правда". Российская сторона в очередной раз призывает киевских верховодцев одуматься и прекратить реализовывать свои политические амбиции за счет мирного населения Крымской республики.

К слову, недавно глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о вкладе украинского лидера Владимира Зеленского в "оккупацию" полуострова. Власти Незалежной заботятся об интересах украинских националистов, а не правах крымчан.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость226812
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Гость242935
Высокопоставленный эксперт отметил, что политика Украины приводит к росту напряженности в мировом пространстве. ОБАЛДЕТЬ можно! Кремлевская пропаганда официально признала, что Украина имеет мировое значение. Ватнички, так вы же все талдычите о "стране 404", а тут с ваших же "верхов" говорят о достаточно высокой значимости Украины. заместитель официальной представительницы МИД Марии Захаровой дипломат Илья Тимохов - это агент влияния пиндосов?
дождетесь, что взорвут вам дамбу чубатые.
Боцман
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Ржачно - заместитель Маньки Захаровой высокопоставленный эксперт.Третий помощник младшего конюха.
Гость226812
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Сахаров
Короче!
Обосрались с Крымом.
Да нет, это ты обосрася.
Гость242935
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Высокопоставленный эксперт отметил, что политика Украины приводит к росту напряженности в мировом пространстве. ОБАЛДЕТЬ можно! Кремлевская пропаганда официально признала, что Украина имеет мировое значение. Ватнички, так вы же все талдычите о "стране 404", а тут с ваших же "верхов" говорят о достаточно высокой значимости Украины. заместитель официальной представительницы МИД Марии Захаровой дипломат Илья Тимохов - это агент влияния пиндосов?
Сахаров
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Короче!
Обосрались с Крымом.
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