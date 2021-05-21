Действия Украины перечеркивают все нормы международного права

Киевские власти не хотят отказываться от идеи наказать крымчан за воссоединение с Россией с помощью водной блокады. Такие действия Незалежной могут спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом заявил заместитель официальной представительницы МИД Марии Захаровой дипломат Илья Тимохов.

Высокопоставленный эксперт отметил, что политика Украины приводит к росту напряженности в мировом пространстве. В Незалежной игнорируют призывы выполнять установленные международным сообществом правила и творят, что им вздумается.

Тимохов подчеркнул, что водная блокада Крымского полуострова может дорого обойтись всему миру. На карте рискует появиться еще один очаг с разворачивающимся гуманитарным коллапсом. При этом последствия таких событий весьма трудно предсказать.

"Отчаянные попытки Киева" отомстить крымчанам явно не способствуют стабилизации ситуации на международной арене, передает слова опытного дипломата издание "Комсомольская правда". Российская сторона в очередной раз призывает киевских верховодцев одуматься и прекратить реализовывать свои политические амбиции за счет мирного населения Крымской республики.

К слову, недавно глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о вкладе украинского лидера Владимира Зеленского в "оккупацию" полуострова. Власти Незалежной заботятся об интересах украинских националистов, а не правах крымчан.