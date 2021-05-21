Лукашенко предложил отказаться от доллара на внутреннем рынке ЕАЭС

Лукашенко предложил отказаться от доллара на внутреннем рынке ЕАЭС
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батьке надоело терпеть прессинг со стороны Запада

Белорусский лидер Александр Лукашенко готов к началу серьезного противостояния с западными государствами. О своих намерениях главнокомандующий белорусов объявил во время Высшего Евразийского экономического совета.

В первую очередь, Батька выступил с инициативой отказаться от американского доллара в расчетах по углеводородам в рамках Союза. Сейчас в объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия – этим государствам ни к чему использовать платежный инструмент американцев.

Лукашенко отметил, что разворачивающаяся в мировом пространстве ситуация показывает, что пришло время принять стратегически важное для ЕАЭС решение. Союзники должны поддерживать курсы национальных валют, а для этого нужно активно развивать общее платежное пространство объединения, передает "Белта".

При этом Батька отметил, что объединенный Запад точно не желает, чтобы Евразийский союз укреплялся и процветал. Так что странам-участницам нужно самостоятельно подумать о собственном будущем.

Западные государства видят в данном объединении конкурента, который серьезно может потеснить их позиции на мировом рынке. Европа и Америка не чураются использовать любые инструменты давления на неугодные страны. Лукашенко напомнил, что Россия, Белоруссия и другие страны стали жертвами "затяжного санкционного прессинга".

Для того чтобы выстоять в борьбе с коллективным Западом, союзу нужно разработать четкую стратегию действий, подчеркнул Батька.

К слову, недавно Лукашенко анонсировал новые проблемы для европейцев в Белоруссии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость235938
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Вначале отдай долги на 18 миллиардов долларов, а потом можешь и от доллара отказываться. А то, брал баксами, а отдавать, похоже хочет, белорусскими рублями.
Гость238335
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Чем он там - бульбой собрался рассчитываться?
Гость241411
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Не примут. Кремлёвские не заинтересованы в ослаблении позиций доллара. На него молятся.
Гость241534
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Россия откажется от долларов за нефть и будет продавать ее за бел. рубли. Это хохма такая.
Гость240529
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"Лукашенко готов к серьезному противостоянию с Западом". Подробнее, пожалуйста, какими ресурсами для этого он располагает, кроме огромных долгов предприятий и государства.
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