В Москве решение лидера Незалежной назвали смешным и бессмысленным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о бессрочном или на три года продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Документ во исполнение решения СНБО обнародован на сайте главы государства.

В частности, под санкционной дубиной киевского режима будут и дальше оставаться наши медиа – НТВ, Первый канал, МИА "Россия сегодня", ТНТ и "Звезда".

Также ограничения продлеваются в отношении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксенова и ряда других граждан РФ.

Комментируя решение пана Зеленского гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, назвал его бессмысленным и смехотворным в эпоху свободного интернета. А российские СМИ востребованы среди украинской аудитории.

