Чиновник рассказал о яблоке раздора со своим лидером

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, какие отношения у него сложились с Владимиром Зеленским. Украинский госдеятель заявил – между ними нет серьезного конфликта, однако иногда случаются обострения.

В интервью изданию "Бабель" Кличко признался, что одно из обострений отношений было вызвано обвинением в его адрес – мол, кто-то предлагал деньги главе Офиса президента Андрею Богдану за то, чтобы Виталий не лишился должности.

Еще одним яблоком раздора стало мероприятие, на которое Кличко позвал Зеленского, но лидер Незалежной проигнорировал приглашение, передает РИА "Новости".

Виталий считает – Владимир испытывает "политическую ревность" из-за того, что мэр Киева заявил о закупке препаратов против COVID-19.

Ранее стало известно о том, что президент Украины бессрочно продлил масштабные санкции против России.