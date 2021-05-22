Пытаются сохранить лицо: в России отреагировали на санкционные "укусы" американцев

Пытаются сохранить лицо: в России отреагировали на санкционные "укусы" американцев
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Новые ограничительные меры США оценили в Совфеде

Рестрикции Вашингтона против ряда российских компаний и судов по "Северному потоку – 2" прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.

Это выпад – не более чем попытка американцев "сохранить лицо" при отступлении, считает первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации. Вашингтон прекрасно понимает, что большой урон реализации российского проекта нанести не удалось. Поэтому эти санкции напоследок ввели просто, чтобы "укусить", сказал Джабаров в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что ранее Минфин США заявил о рестрикциях в отношении ряда компаний и судов. В черном списке оказались "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и другие организации.

Ранее над уступившими России по "Северному потоку – 2" американцами принялись потешаться в Болгарии. Читатели одного из СМИ заявили, что США преклонили колени и "поджали хвост".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость227619
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Могущественная Америка, конвульсирующая Россия и тупой Путин
Что делать? Россия слабее НАТО, США и Китая во много раз.
Еврейское государство Украина оно таким было есть и будет, аминь.
гость
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против шулера дяди сэмука его же методы----постоянно,заранее менять владельца,названия задействованной техники и т.д.
Могущественная Америка, конвульсирующая Россия и тупой Путин
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Что делать? Россия слабее НАТО, США и Китая во много раз.
Гость227619
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Встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена можно считать успешным подходом в отношениях двух стран. Об этом в субботу, 22 мая, рассказал , директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. И тут же ввели санкции. Это как харкнуть в физиономию, но мы судя по Совфеду УТИРАЕМСЯ с восторгом!
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