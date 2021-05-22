"Это неправда": Захарова обвинила австрийского министра во вранье об отношениях РФ и ЕС

"Это неправда": Захарова обвинила австрийского министра во вранье об отношениях РФ и ЕС
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Глава МИД Австрии ранее заявил, что наша страна не хочет диалога с европейскими государствами

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова австрийского коллеги Александера Шалленберга. Тот заявил, что Россия не хочет диалога с ЕС.

Захарова указала на то, что министр говорит неправду. Она напомнила, что ранее Россия вместе с Евросоюзом участвовала во множестве экономических, гуманитарных и политических проектов. Однако все это прервалось, когда европейская сторона ввела санкции против нашей страны и начала сыпать бездоказательными обвинениями.

"Это неправда",

написала о словах Шалленберга Захарова в своем Фейсбуке.

О напряженных отношениях между Россией и Евросоюзом австрийский министр высказался ранее в беседе с радиостанцией Ö1. Тогда же он добавил, что Москва не выказывает заинтересованности в диалоге с европейской стороной. А ЕС, по его словам, напротив, хочет наладить сотрудничество. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, как Захарова грозит журналистам кулаком за неудобный вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость231008
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Гость242163
Она вопросов не задает. Она всех обвиняет во всех грехах. Ее послушаешь, так все против России. Только забывает сказать, кто и как все начал. И это не Запад. Не у всех память короткая, а мозги куцые.
ну ладно Вам. тут недавно в Гуаякиле накрыли несколько тонн кокса для российского МИД-а, в колумбии гоняли ссаными тряпками российский самолет, который прилетел за коксом.
у Маши ломка. а пиндосы не дают по дорожке нарезать, скоты такие.
Гость242163
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Гость231008
а что там за не удобный вопрос задали этому армяну ?
Она вопросов не задает. Она всех обвиняет во всех грехах. Ее послушаешь, так все против России. Только забывает сказать, кто и как все начал. И это не Запад. Не у всех память короткая, а мозги куцые.
Гость239592
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"Ранее в Сети появилось видео, как Захарова грозит журналистам кулаком за неудобный вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову."


Кристина Черникова, чушь не пиши. Из этого жеста кулачком, а не кулаком, также можно сделать вывод, что Мария Захарова хотела сказать: "спокойно, коллега, все хорошо!"
Гость231008
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а что там за не удобный вопрос задали этому армяну ?
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