Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины - СМИ

Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины - СМИ
Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua/www.globallookpress.com
Журналисты рассказали о подноготной встречи представителей Вашингтона и Москвы для Киева

Обозреватели американского издания The National Interest прокомментировали встречу между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике, отметив, что событие стало настоящим кошмаром для Украины. 

Общение между представителями стран прошло на фоне сообщений о приостановке санкций против "Северного потока-2", которые в Киеве воспринимают с тревогой. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что отказ от рестрикций станет поражением американской дипломатии и будет стоить Украине примерно шесть миллиардов долларов убытка в год. Отдельное опасение вызывало и то, что администрация Байдена не отреагировала на наращивание военной мощи российской армии у границ таким образом, как этого хотели на Украине. 

Эксперты отмечают, что такая политика Вашингтона воспринимается Киевом как "еще одно предательство Украины". Надежды не оставляет и грядущая встреча между главами России и США, поскольку Путин и Байден, полагают они, смогут договориться между собой только за счет удара по Незалежной – вопрос лишь в его объеме. 

Журналист издания Марк Эпископос указал в статье, что администрация нынешнего президента США постепенно переходит к политике частичного разрешения конфликтов с Москвой. В то же время на Западе начинают все чаще оказывать сопротивление призывам Киева ввести новые антироссийские санкции.

"Недавние усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе единого западного фронта для противостояния и сдерживания России, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины в отношении ее восточного соседа", – подытожил он.

Роман ИГНАТОВ

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М
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Гость232338
Россия продолжает смотреть на мир глазами зомбоящика и кремлевских троллей и удивляется, почему же все от нее, как отзачумленной держатся на расстоянии. От бомжа дистанцируются не потому что он сильный и страшный, а из гигиенических соображений. Он сам разложится.
Забыли 91-й год…
свинопасы из кожи лезут,так стараются за громким *все* привязать себя к европе и замаскировать вассалов и слуг сша (и их закулисья) от позора
позор в том что эти *все* встпали на четыре кости перед сша и преданно смотрят на руки.что даст им хозяин за тявканье на медведя
хотя европа,ее мозги и казначеи давно просекли кто и от кого воняет в мире больше всего и кто стоит с протянутой рукой и всеми силами стараются иметь все меньше общих целей и дел с этими территориями,толку от них на копейку а дайдайдай все настырней
Гость244538
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Гость232338
Россия продолжает смотреть на мир глазами зомбоящика и кремлевских троллей и удивляется, почему же все от нее, как отзачумленной держатся на расстоянии. От бомжа дистанцируются не потому что он сильный и страшный, а из гигиенических соображений. Он сам разложится.
Забыли 91-й год…
Твоё понятие о мире ограничено мифическим "западом" который должен помочь.
Гость244526
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Гость244249
Навсегда - опасное слово. Было время - навсегда соединились, а теперь стало быть навсегда разъединились. Боюсь, с соседом ничего не сделать навсегда. Буфер нужен. Например. выделяем Новороссию в отдельное государство и не даем ему слиться ни с Москвой, ни с Киевом. Вот тогда отношения Киев-Москва застабилизируются, а все "любовные игры" у обоих будут с Новороссией.
Это чтоб окончательно слиться с праворадикалами-правосеками и вывести их из-под наказания, за переворот и войну - вы, недоумки, предали Россию? Вы бога не боитесь, средневековые викинги? Вы что же - не помните, что с Россией вы были в передовых, а теперь в отстающих по всем фронтам? Такими и останетесь, если не одумаетесь и из-за романтических лозунгов не отведёте войска к постоянному месту локаций.
Гость232338
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Россия продолжает смотреть на мир глазами зомбоящика и кремлевских троллей и удивляется, почему же все от нее, как отзачумленной держатся на расстоянии. От бомжа дистанцируются не потому что он сильный и страшный, а из гигиенических соображений. Он сам разложится.
Забыли 91-й год…
Гость244249
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Гость232748
Украина навсегда распрощалась с Россией. Её будущее в Европе, какую бы злобу это в России не вызывало. И никакие встречи это не изменят. А остальное - вопрос деталей…
Навсегда - опасное слово. Было время - навсегда соединились, а теперь стало быть навсегда разъединились. Боюсь, с соседом ничего не сделать навсегда. Буфер нужен. Например. выделяем Новороссию в отдельное государство и не даем ему слиться ни с Москвой, ни с Киевом. Вот тогда отношения Киев-Москва застабилизируются, а все "любовные игры" у обоих будут с Новороссией.
Хохлу в дупу
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для всегомира у укроины всего две позиции - р@ком и на коленях
гость
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Бандер 232748 твое будущее в петушатнике, какую бы злобу это у тебя не вызывало. Размер члена это уже детали :-))
гость
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Бандеры, фашня е6учая, огромный член вам во все дыры! ¢о¢ите сколько влезет! Петуха фуё6у на член бидона насадите, старику радость будет.
Россия -Русь
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Гость236970
Ну да, это американцы поддерживают сепаратистов в Молдове, это американцы вторглись в Грузию и оторвали территорию, это американцы аннексировали украинский Крым и развязали гражданскую войну на Украине. Ух уж эти американцы.
Неее, это Россия сделала переворот в Хохлогабоне и привела к власти хохлофашистов..Это не Грузия , а Россия обстреливала мирных жителей в Цхенвале..Это Россия разбомбила - Ливию, Югославию,Ирак..Это Россия вторгалась в Корею и Вьетнам..Особенно Россия виновата в том, что в Хохлогабоне 10 кастрюлеголовых дегенератов на 1 кв метр
Россия -Русь
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Гость232748
Украина навсегда распрощалась с Россией. Её будущее в Европе, какую бы злобу это в России не вызывало. И никакие встречи это не изменят. А остальное - вопрос деталей…
Вызывает не злобу , а смех.."свободные "укропейцы батрачат на полях с клубникой, торгуют собой в европейских борделях, и с усердием чистят европейские сортиры..О да - это достижение для укрогабонцев.Буг-га-га
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