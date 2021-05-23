Журналисты рассказали о подноготной встречи представителей Вашингтона и Москвы для Киева

Обозреватели американского издания The National Interest прокомментировали встречу между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике, отметив, что событие стало настоящим кошмаром для Украины.

Общение между представителями стран прошло на фоне сообщений о приостановке санкций против "Северного потока-2", которые в Киеве воспринимают с тревогой. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что отказ от рестрикций станет поражением американской дипломатии и будет стоить Украине примерно шесть миллиардов долларов убытка в год. Отдельное опасение вызывало и то, что администрация Байдена не отреагировала на наращивание военной мощи российской армии у границ таким образом, как этого хотели на Украине.

Эксперты отмечают, что такая политика Вашингтона воспринимается Киевом как "еще одно предательство Украины". Надежды не оставляет и грядущая встреча между главами России и США, поскольку Путин и Байден, полагают они, смогут договориться между собой только за счет удара по Незалежной – вопрос лишь в его объеме.

Журналист издания Марк Эпископос указал в статье, что администрация нынешнего президента США постепенно переходит к политике частичного разрешения конфликтов с Москвой. В то же время на Западе начинают все чаще оказывать сопротивление призывам Киева ввести новые антироссийские санкции.

"Недавние усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе единого западного фронта для противостояния и сдерживания России, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины в отношении ее восточного соседа", – подытожил он.