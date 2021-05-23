Путин готов обсудить Крым с Зеленским - Песков

Путин готов обсудить Крым с Зеленским - Песков
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Но только в случае, если вопрос будет касаться сотрудничества между странами, отметил он

Киев настаивает, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским должна быть на их условиях – во время общения между главами необходимо поднять вопросы Крыма и Донбасса. В Кремле прокомментировали выставленные ультиматумы, отметив, что поговорить про Крым готовы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

В эфире передачи "Москва.Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он отметил, что стороны при обсуждении возможной встречи столкнулись с тупиковой ситуацией. Украина настаивает на обсуждении крымского вопроса. Отрывок интервью Пескова для передачи публикует "Вести".

"Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества, – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, – если в этом плане, я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто это не будет ни с кем никогда обсуждать", – заявил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что, согласно Конституции РФ, вести разговоры об отчуждении территорий страны является уголовным преступлением. Он сообщил, что переговоры по поводу вероятных тем встречи лидеров еще ведутся, но к чему они приведут не знает.

Украинская сторона, комментируя обсуждение проведения саммита, отмечала, что диалог между странами идет очень тяжело.

Журналисты полагают, что встреча между Путиным и Зеленским и вовсе сорвется из-за множества противоречий между Москвой и Киевом. 

Роман ИГНАТОВ

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Россия -Русь
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Украина была в составе ,начиная с Хазарского Каганата , в Великое Княжестве Литовском , Речи Посполитой, Австро-Венгрии, Российской империи, СССР. В состав Российской империи украина вошла с тремя областями..И че?
Гость 443311
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Россия -Русь
Прибалтика - это территория которую Петр 1 купил у шведской королевы Ульрики Элеоноры вместе со скотом и холопами. А Казахстан, Узбекистан был в составе России?? Ты че куришь , болезный?
Какая украина бежит- кучка потомственных свинопасов и польской прислуги??Так скатертью дорога, польские сортиры всегда открыты для чистки.
Белорусь суверенное государство - оно никуда не рвется..
Ну да, все ждут хохлобыдло к себе.
А Украина была в составе России?
Россия -Русь
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Гость 443311
Кому уютно ? Прибалтике ? Он в давно от вас сбежала . Казахстан ? Узбекистан? Они в составе России ? Кажется даже Беларусь к вам не рвется . Украина бежит без оглядки . Кому вы на фиг нужны? И никто не хочет встречаться с белой молью.
Прибалтика - это территория которую Петр 1 купил у шведской королевы Ульрики Элеоноры вместе со скотом и холопами. А Казахстан, Узбекистан был в составе России?? Ты че куришь , болезный?
Какая украина бежит- кучка потомственных свинопасов и польской прислуги??Так скатертью дорога, польские сортиры всегда открыты для чистки.
Белорусь суверенное государство - оно никуда не рвется..
Ну да, все ждут хохлобыдло к себе.
Гость 443311
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Россия -Русь
Да ты не визжи , хохлунтик. Все народы помнят свою историю .Всем народам уютно в общем доме - России.
И только хохлопитеки, не имеющие своей истории, стоят на обочине в <цензура>@ных шароварах и ждут очередного хозяина.
Кому уютно ? Прибалтике ? Он в давно от вас сбежала . Казахстан ? Узбекистан? Они в составе России ? Кажется даже Беларусь к вам не рвется . Украина бежит без оглядки . Кому вы на фиг нужны? И никто не хочет встречаться с белой молью.
Россия -Русь
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Самое смешное , что о Крыме визжат рогули францюватые, которые не только в Крыму небыли, но и Черное море видели только по телевизору .))
Россия -Русь
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Гость240623
Риторика человека, который далек от истории! Ты молись о том чтобы все народы не вспомнили о своих отжатых территориях!
Да ты не визжи , хохлунтик. Все народы помнят свою историю .Всем народам уютно в общем доме - России.
И только хохлопитеки, не имеющие своей истории, стоят на обочине в <цензура>@ных шароварах и ждут очередного хозяина.
Россия -Русь
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Гость231437
Притухни, 2/3 территории незалежной это территория России и молитесь чтобы она об этом не вспомнила, хотя по сути уже давно пора забрать обратно.
Все верно.Только Западную Украину вернуть Польше..Пусть ляхи воспитывают своих потомственных холопов. Тем более это территория недоразвитая, к какому государству не принадлежала - страна обречена на развал.Тому пример - Великое Княжество Литовское , Речь Посполитая, Австро-Венгрия, Российская империя, СССР, украина.
Пророк
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Крым- исконно Руская земля,особенно Восточна и Южная части .И хохлам там делать нечего!!! Хватило ваших махинаций с вкладами Россиян пенсионеров,вы ужу давно под прицелом у нас!! Прощайте!
Гость234110
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Гость244140
Крым никогда не был Украинским!
Крым никогда не принадлежал РСФСР
Гость244140
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Васысуалий Голожопоротько
А кто он такой этот Зеленский?Тупо шут гороховый! Король шутов в бродячем цирке мастер игры пиписькой по роялю!
Но первый с ним высказал за встречу!
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