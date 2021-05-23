"Фортуна" продолжила работы по укладке "Северного потока-2" в водах Германии

Федеральное морское и гидрографическое агентство разрешило дальнейшую прокладку труб

Баржа "Фортуна" продолжила работы по укладке "Северного потока – 2" в экономической зоне ФРГ. 

Сейчас судно производит работы в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями, пишет РИА "Новости". При этом ранее федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге дало добро на продолжение строительства. 

Ранее в Киеве оценили последствия запуска "Северного потока-2". Глава украинского МИД признал завершение строительство поражением США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость243366
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Гость243471
Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин все подробно описал. Убыточный проект, на котором нажились друзья Путина. Догадайтесь с одного раза - кто оплачивает и будет оплачивать эти убытки дальше. Никаких стратегических задач проект не решает. Это, если кто серьезно интересуется. Достроят, сразу встанет вопрос сертификации и заполнения. Но этот уровень понимания недоступен автору статьи.
<цензура> пшол пёс правокаторный.Не тебе обсуждать Сев.Пот.2))
Гость243366
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Ай молодцы!!!Красавы!Удачи!
Гость243471
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Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин все подробно описал. Убыточный проект, на котором нажились друзья Путина. Догадайтесь с одного раза - кто оплачивает и будет оплачивать эти убытки дальше. Никаких стратегических задач проект не решает. Это, если кто серьезно интересуется. Достроят, сразу встанет вопрос сертификации и заполнения. Но этот уровень понимания недоступен автору статьи.
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