Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

Белорусского журналиста Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Экс-редактор признаного в Белоруссии экстремистким телеграм-канала Nexta летел на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс.

Как сообщает "Пул Первого" – телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко, – сотрудникам спецслужб поступило сообщение, что на борту самолета находится бомба. По их информации, представители авиакомпании обратились к Минску с просьбой обеспечить безопасность транспорного средства в воздухе. По личному приказу президента Белоруссии в небо на перехват борта отправили истребитель МиГ-29, который сопроводил самолет – его экстренно посадили в минском аэропорту.

По слухам, в Вильнюс Протасевич летел по личным делам, ехать в Белоруссию не собирался. Как сообщает телеграм-канал Baza, в республике ему грозит смертная казнь. В ноябре прошлого года Генпрокуратура Республики обращалась в Минюст Польши с просьбой выдать им журналиста для привлечения к ответственности по делу о массовых беспорядках.

Напомним, журналист вместе со Степаном Путило основал телеграм-канал Nexta, который выступал против Александра Лукашенко. Во время выборов в августе прошлого года они активно освещали развернувшиеся в стране протесты, первыми опубликовав кадры предполагаемого убийства митингующего Александра Тарайковского силовиками. Несколько раз журналистов ловили на публикации фейк-новостей.

Позже авторы стали выставлять на всеобщее обозрение личные данные сотрудников полиции, призывая читателей к агрессивным действиям. В Белоруссии телеграм-канал признан экстремистским. 

В конце сентября 2020 года Роман Протасевич покинул редакцию Nexta, по слухам, из-за разногласий с Путило.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость228958
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Спецслужбам Батьки зачет.
Гость243366
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Молодец Бацька.Врвгов народа на лету хватает.😁👍
АлександрГость
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все эти события,надеюсь все-таки привели к пониманию-сегодня в государстве с сильной властью,уличная политика не имеет положительного продолжения-для всех сторон этого противостояния
Гость244769
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М
лучше пожизненное,пусть каждый день вспоминает мирную жизнь на гражданке и то что мог бы жить и радоваться каждому дню на свободе,в камере 3*2
молодцы что поймали крысу
УЖАС КАК ТЫ РАД ЧУЖОМУ ГОРЮ.
М
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лучше пожизненное,пусть каждый день вспоминает мирную жизнь на гражданке и то что мог бы жить и радоваться каждому дню на свободе,в камере 3*2
молодцы что поймали крысу
Гость244748
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Гость244717
наказывать за личное мнение? западло.
а за личные данные сотрудников милиции и их семей и призывы к расправе над ними не западло
Гость232338
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Не даёт ему покоя слава Чаушеску
Гость244717
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наказывать за личное мнение? западло.
гость
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Колумбийский галстук его ждет с трансляцией в прямом эфире. :-)) Не наиграются ни как.
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