В Литве отреагировали на задержание самолета с белорусским оппозиционером

Версии о причинах экстренной посадки судна у стран не совпадают

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене прокомментировала экстренную посадку самолета компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, в Минске.

Ранее в Белоруссии заявили, что им поступило сообщение с просьбой обеспечить безопасность судна в воздухе, поскольку на нем может находиться бомба. Однако Бейшене эту информацию опровергла.

В разговоре с Delfi она указала, что, по их данным, на борту самолета между пассажирами произошла драка. Экипаж принял решение посадить самолет в Минске. К слову, лететь до точки назначения – Вильнюса, оставалось меньше, чем до столицы Белоруссии во время разворота судна, судя по данным Flightradar.

После посадки самолета в минском международном аэропорту задержали создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Ему грозит смертная казнь.