В Литве отреагировали на задержание самолета с белорусским оппозиционером

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Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене прокомментировала экстренную посадку самолета компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, в Минске.
Ранее в Белоруссии заявили, что им поступило сообщение с просьбой обеспечить безопасность судна в воздухе, поскольку на нем может находиться бомба. Однако Бейшене эту информацию опровергла.
В разговоре с Delfi она указала, что, по их данным, на борту самолета между пассажирами произошла драка. Экипаж принял решение посадить самолет в Минске. К слову, лететь до точки назначения – Вильнюса, оставалось меньше, чем до столицы Белоруссии во время разворота судна, судя по данным Flightradar.
После посадки самолета в минском международном аэропорту задержали создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Ему грозит смертная казнь.
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