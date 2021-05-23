Появились новые подробности задержания самолета с белорусским оппозиционером в Минске

Появились новые подробности задержания самолета с белорусским оппозиционером в Минске
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
По словам журналиста, за ним следил некий мужчина

Сторонники создателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича сообщили, что он во время вылета из Афин в Вильнюс заметил к себе нездоровый интерес со стороны "русскоязычного мужчины средних лет, подтянутого, с лысиной". 

При себе у неизвестного был кожаный чемоданчик. Он пытался снять на камеру документы Протасевича, после чего развернулся и ушел, хотя стоял следом за Романом в очереди на проверку документов, сообщает телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Также неизвестный обратился к Роману на русском, задав ему "какой-то тупой" вопрос. 

Президент Литвы Гитанас Науседа уже отреагировал на случившееся, призвав немедленно освободить Протасевича. 

"За этим отвратительным действием стоит белорусский режим", 

– написал Науседа в своем "Твиттере". 

Советник президента Литвы заявил, что операция по посадке самолета с оппозиционером на борту была заранее спланирована. Политик также уточнил, что до Минска судно сопровождалось истребителем Су-29 и вертолетом Ми-24, подчеркнув, что сообщение о минировании было ложным, пишет Sputnik. 

Как сообщил Следком Республики, по факту заведомо ложного сообщения об угрозе на борту самолета возбуждено уголовное дело. 

Сейчас социальные сети оппозиционера недоступны. Родители Романа, комментируя происходящее TYT.BY, признались, что находятся в шоке. Что с оппозиционером сейчас и где он находится, родные не знают, его телефон также находится вне зоны доступа. 

По словам отца блогера, в Грецию он ездил в отпуск. Информация о его местонахождении была в распоряжении ограниченного количества людей. 

На борту находилось 123 человека. МИД Литвы уже вызвал временного поверенного в делах Белоруссии с требованием немедленно освободить пассажиров и экипаж самолета Ryanair.

Романа Протасевича задержали. Ранее утверждалось, что в Белоруссии его ждет смертная казнь, однако, по уточненной информации, по предъявленным обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ему вменяют статью 293 "Массовые беспорядки", статью 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и статью 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость245116
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нет дыма без огня,разберутся,если не виноват-отпустят, по-моему всем надоели оранжевые цветные революции,без них тяжело,а- а с ними- посмотрите на Украину или в Украину. Что-то меняется от предлога: " в" или "на " ? Современным политикам ЗАНЯТЬСЯ НЕЧЕМ? ПРОБЛЕМ МАЛО? ВОТ ЗАПАД НАМИ СМЕЕТСЯ.
Гость242361
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Гость240529
В официальном инстаграмм-аккаунте Ренэйра уже более трех тысяч комментариев с требованием объяснить ситуацию. Ни один здоровый на голову человек не поверил в официальную версию, что в самолете бомба. Надо было арестовать мирного человека, которому сейчас начнут шить дела. Самолет до сиз пор в Минске.
Если есть призывы к силовому свержению власти то человек уже не мирный. Везде. И везде это уголовное преступление.
Гость229844
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Молодцы ребята куй железо пока горячё ,упырь должен сидеть в тюрьме . А табаки запада пусть воют такова ихняя мелочная натура .
Гость242361
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Гость240529
В официальном инстаграмм-аккаунте Ренэйра уже более трех тысяч комментариев с требованием объяснить ситуацию. Ни один здоровый на голову человек не поверил в официальную версию, что в самолете бомба. Надо было арестовать мирного человека, которому сейчас начнут шить дела. Самолет до сиз пор в Минске.
можно верить или не верить. Но воздушное судно после поступления информации обязано приземлиться для проверки. Это обычное исполнение закона экипажем. И авиакомпания тут ни при делах.
Гость245108
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Белорусам давно пора вызвать поверенного в делах Литвы и в режиме онлайн дать ему пинка под зад из страны...
Гость240529
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В официальном инстаграмм-аккаунте Ренэйра уже более трех тысяч комментариев с требованием объяснить ситуацию. Ни один здоровый на голову человек не поверил в официальную версию, что в самолете бомба. Надо было арестовать мирного человека, которому сейчас начнут шить дела. Самолет до сиз пор в Минске.
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