Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"

Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Западу дали повод ввести новые санкции против России

Арест белорусского журналиста Романа Протасевича в Минске может стать поводом для Запада заблокировать проект "Северный поток-2". К такому мнению склоняется политолог Александр Сосновский.

Накануне в аэропорту Минска после сообщения о минировании сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Правоохранители бомбы не нашли, но обнаружили среди пассажиров Протасевича, обвиняемого в Белоруссии в экстремистской деятельности. Его задержали. Самолет после тщательной проверки вылетел в пункт назначения. Но ситуация очень не понравилась западным политикам. Они призвали к различным санкциям против Белоруссии и ее руководства.

По мнению политолога Сосновского, одной Беларусью дело не обойдется. Настроенные против России деятели постараются воспользоваться ситуацией, чтобы ударить по Москве.

"Предполагаю, что уже завтра вопрос об остановке СП-2 будет вынесен на повестку дня. Скажут, что Белоруссия – это Союзное государство, значит Путин тоже виновен",

написал эксперт в своем телеграм-канале.

Как отмечает телеграм-канал "Пул Первого", с просьбой  принять потенциально опасный борт в ближайшем аэропорту, к Белоруссии обратились обратились как Греция, так и Литва. Возмущаться там начали позже, когда выяснилось, что бомбы не было. 

Ранее своим мнение о проведенной операции поделилась главред RT Маргарита Симоньян.

На прошлой неделе США отказались от части санкций против "Северного потока-2", пояснив, что не хотят обострять отношения с Германией. На этом фоне российская трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила работы на финальном участке газопровода в немецких водах.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Сахаров
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Маргарита Симоньян какой молодец.
Ну и мразь.
Гость246505
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сноудена искали забыли
Сахаров
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Роман Протасевич - ты что идиот.
Ты так и не понял против каким подонков выступил?
Гость234514
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В Минске вышли из самолёта 6 пассажиров. Двоих арестовали а четверо "передумали" лететь дальше. Вопрос для тупых; Эти четверо захотели вдруг поесть белорусских драников? Хотели свернуть диктатуру? Или может
купить дешёвой картошки?
Гость233951
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Лукащ молодца, сново оставил рф с голои жопои ))))
Владимир
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Старому, некому ненужному марозматику который падает на трапе в самолет и его окружению просто нужно восстановить свою власть в Мире, но обгадились. Все больше и больше стран отказываются от разрисованной туалетной зеленой бумажки с изображением тех кто уничтожил коренное население целого континента но почемуто это не зовется ГЕНОЦИДОм, а зря. Этим уродам нужно протолкнуть свой сжиженный газ который стоит во много раз дороже. И поэтому они и бесятся. Время этих уродов прошло. Очень хочется чтобы в ближайшее время появилось на карте Западного полушария моря имени ПУТИНА.
Гость240745
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У сосновского кукуха поехала, при чем здесь самолет и Россия, его же не в России посадили.
Гость246481
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Идут они в попу. Наших граждан ловят и садят в американские тюрьмы. Пора брать за жабры америкосовских прихвостней и западных фашистов (да именно запад фашистская сторона... Украину кто поставил на нацистские рельсы?).
Гость246480
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Идут они в попу. Наших граждан ловят и садят в американские тюрьмы. Пора брать за жабры америкосовских прихвостней и западных фашистов (да именно запад фашистская сторона... Украину кто поставил на нацистские рельсы?).
Гость245259
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Если честно кризис очень ударил по экономике всего мира ,и если хотят проблемы себе , Запад, пусть отказываются от потока ,это выстрел в себе в ногу , и так миллионы людей недовольны ценами и безработицей
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