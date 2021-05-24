Надежды на бывшего комика Владимира Зеленского возлагалась не только в Незалежной

Однако по прошествии 2 лет его пребывания на посту президента многие разочарованы. Мало что осталось и от обещанных усилий "гаранта" по установлению мира на востоке Украины. Чем все это обусловлено, пыталась разобраться Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Когда 2 года назад 43-летний Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, он объявил установление мира на востоке страны своей первоочередной задачей. Для этого он был готов договариваться "хоть с чертом лысым". Однако на сегодняшний день об этом нет и речи, замечает немецкая RND. Переговоры с пророссийскими сепаратистами бывший комик категорически отвергает. Многие украинцы в нем разочаровались.

Более 73 процентов граждан Украины отдали свои голоса за актера и бывшего художественного руководителя потому, что им надоела политика его предшественника Петра Порошенко. Надежда на то, что с приходом Зеленского орудия на востоке страны наконец-то замолчат и конфликт между правительственными войсками и сепаратистами прекратится, была велика. Однако риторика самого Зеленского и его окружения становится все более милитаристской. В этой связи в соседнем государстве – Российской Федерации – насмешливо замечают, что Зеленский наведывался на передовую даже чаще, чем его предшественник, пишет RND.

"Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир",

– вспоминает обещание Зеленского немецкая медиагруппа. Однако по прошествии 2 лет люди на Донбассе продолжают гибнуть. По оценкам ООН, уже погибло более 13 тысяч человек.

По-видимому, руководитель Кремля Владимир Путин уже давно не воспринимает всерьез нынешнего главу украинского государства, несмотря на то, что при вступлении Зеленского в должность ему были направлены соответствующие сигналы из Москвы о готовности пойти на сближение.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию",

– цитирует российского лидера немецкая RND.

Складывается впечатление, что штаб Зеленского в Киеве все меньше понимает, что делать дальше. Украинский политолог Алексей Якубин полагает, что все идет к "заморозке" конфликта на востоке: "Мы не реинтегрируем эту территорию, вместо этого договоримся о минимизации перестрелок и оставим все так, как есть".