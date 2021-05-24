Запад пригрозил Белоруссии санкциями за экстренную посадку самолета Ryanair

Запад пригрозил Белоруссии санкциями за экстренную посадку самолета Ryanair
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
В Брюсселе изучают возможность приостановления транзита

Евросоюз рассматривает возможность введения санкционных мер в отношении официального Минска за экстренную посадку самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Об этом стало известно сегодня, 24 мая.

Как отметил один из чиновников, знакомых с обсуждением ситуации, речь идет не только о рестрикциях в отношении физических и юридических лиц, но и приостановке всех полетов в Белоруссию и через нее для пассажирской авиаотрасли всей Европы.

Уточнятся, что речь также идет о наземных перевозках. Указанные меры могут быть внесены в качестве дополнения к санкционному пакету, над которым Брюссель работал еще до экстренной посадки пассажирского самолета в Минске, передает агентство Bloomberg.

Прокомментировала ситуацию и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая о том, что экстренная посадка судна была со стороны Минска "неприемлемой".

"Возмутительное и незаконное действие режима в Беларуси возымеет последствия. Лиц, ответственных за угон самолета, нужно наказать. Необходимо срочно освободить журналиста Романа Протасевича", – написала политик на своей странице в "Твиттер".

Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что западные государства могут увидеть в задержании Протасевича повод для блокировки "Северного потока – 2". Аналитик уверен, что санкционные меры со стороны Брюсселя будут введены и в отношении Москвы, а после вынесения вопроса на повестку дня противники газовой нити заявят, что ответственность за задержание оппозиционного блогера должна нести и Россия.

Егор МАЛКОВ

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