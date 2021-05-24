Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair

Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im// www.globallookpress.com
Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации

Действия белорусских властей в истории с самолетом компании Ryanair следует трактовать как самое непосредственное проявление международного терроризма. Такое заявление сделал представитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам чиновника, тем самым Минск решил бросить вызов всему "современному миру". Ответные меры должны быть самыми жесткими – вплоть до игнорирования воздушного пространства республики и международной изоляции, включая персональные ограничения для лиц, инициировавших операцию.

Представитель администрации Зеленского также заявил, что белорусские власти не испытывают никакого интереса к своей репутации, а потому Европа ограничена в выборе средств воздействия.

В итоге же, добавил Подоляк, президент Белоруссии Александр Лукашенко стал "максимально токсичным и нерукопожатным". Россия, с его слов, является выгодоприобретателем в этой истории. По логике украинского чиновника, таким образом глава республики пытается завершить интеграцию с РФ.

"Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ", – заявил политик для "Интерфакс-Украины".

Подоляк объяснил, что подобные спецоперации Москва якобы планировала и на Украине – ее итогом, считает чиновник, должна была стать дискредитация Незалежной.

Ранее один из европейских чиновников, готовых к ситуации, сообщил, что в Евросоюзе рассматривают варианты введения санкций против Белоруссии за экстренную посадку самолета, после которой был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость246688
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Правильно суетитесь. Никто не забыт ничто не забыть. Хорошо вы визжали, хрюкали и скакали, требуя россиян на ножи. Убивая своих же соотечественников всего лишь за их нежелание говорить на вашей вонючей мове и не быть в стаде мелкошавочных европейских шалав. Придут и за вами, и вспомнят все ваши факельные шествия и стада быдла в Одессе и в Харькове. За все придется платить. Даром за амбаром. А с вас по полной стоимости.
Гость241057
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игорь
после того как белоруссия посадила самолет все должны ждать того же самого по всему миру на самолеты белоруссии и россии
безмозглые политики этих стран своим быдлом вообще не чураются - вывод
ЛЮБОГО гражданина РФ и Белоруссии могут таким же образом в тюрьму посадить во всем мире
вот чего политиканы добились для своего - еще раз подчеркну - быдла
Ну дык весь мир так и делает. Почитай истории последних лет 20ти. Самый яркий пример - посадка президентского самолёта с президентом Боливии. Искали Сноудена. Что, не было? А остальных. Сколько россиян сидит сейчас в пиндосии по надуманным обвинениями и которые выцепили из других стран только по приказу пиндосов. Всё так же и есть. Может наоборот сейчас задумаются, что теперь и с ними так же могут поступить.
Гость247169
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А я считаю, что это Украина организовала эту акцию!!!
Гость231008
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игорь
после того как белоруссия посадила самолет все должны ждать того же самого по всему миру на самолеты белоруссии и россии
безмозглые политики этих стран своим быдлом вообще не чураются - вывод
ЛЮБОГО гражданина РФ и Белоруссии могут таким же образом в тюрьму посадить во всем мире
вот чего политиканы добились для своего - еще раз подчеркну - быдла
именно быдла. теперь россияне и белорусы вне закона
игорь
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Гость241057
Ну кто бы сомневался. ))))) Опять РФ виновата. Ребят, ну хоть найдите кого-нибудь с более интересной фантазией, а то мне уже казаться начинается что остались одни дебилы, которые даже придумать ничего сами не могут, силы мысли хватает только на репост ))))
так то уже не важно кто виноват
ЖДИТЕ когда вас всех таким образом потащат в тюрьму
абсолютно не важно будет - летишь ты в турцию на отдых - посадят насильно самолет и в кандалы
по любому предлогу
игорь
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после того как белоруссия посадила самолет все должны ждать того же самого по всему миру на самолеты белоруссии и россии
безмозглые политики этих стран своим быдлом вообще не чураются - вывод
ЛЮБОГО гражданина РФ и Белоруссии могут таким же образом в тюрьму посадить во всем мире
вот чего политиканы добились для своего - еще раз подчеркну - быдла
Гость241057
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Сейчас по-моему мировой тренд на дебилизм во власти. Если человек не может, по уровню интеллекта, найти нормальную высокооплачиваемую работу, выучиться, а потом спокойно трудиться - он идёт во власть и провластные структуры. Без обид для чиновников, но сами на действия ваших коллег посмотрите по всему миру.
Гость231437
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Вообще то что сделал Минск со своими предателями и поджигателями прозападных революций давно уже должна делать Москва. Каждый такой поджигатель- предатель должен знать что его поймают и посадят как минимум. И плевать на все визги вонь запада, ихняя цель развалить и уничтожить нас, а наша не допустить этого всеми способами.
Гость233935
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Если хохлогиббоны не упомянули Россию 100 раз в день, значит день потерян...:-)
Гость233935
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:-)))
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