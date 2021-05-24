"Стыдно за Европу": немецкий дипломат прокомментировал санкции против Крыма

"Стыдно за Европу": немецкий дипломат прокомментировал санкции против Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик заявил, что не понимает стандартов Брюсселя

Глава делегации ФРГ Виктор Триппель высказался о санкционных мерах западных государств, введенных против Крыма. По словам политика, действия Европейского союза вызывают чувство стыда.

Согласно приведенным данным, 22 мая немецкая делегация прибыла в Крым для ознакомительного визита. Поездка представителей ФРГ на полуостров состоялась в рамках проекта "Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов", который был запущен по инициативе народных дипломатов.

"Стыдно за Европу. Это двойные непонятные стандарты", – приводит РИА "Новости" заявление Триппеля, сделанное в беседе с журналистами.

Представитель ФРГ также заявил, что жители Крыма лишены возможности приехать в страны Европы из-за санкционной политики властей – крымчанам отказывают в визах. Триппель отметил, что народные дипломаты приглашают детские спортивные команды к себе, однако все остается на уровне слов из-за невозможности  приехать.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кремль разочарован председательством Германии в Комитете министров Совета Европы, которое длилось полгода, из-за позиции ФРГ по Крыму. За это время Брюссель организовал атаку против России, одобрив проект по правам человека в республике. Инициатором идеи выступила Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, комментируя заявление Киева о встрече главы РФ с Владимиром Зеленским с необходимостью обсуждения тем Крыма и Донбасса, что диалог об отчуждении территории государства уголовно наказуем в соответствии с Конституцией РФ.

Егор МАЛКОВ

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