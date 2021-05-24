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Руководство Партии пенсионеров приняло решение вступить в борьбу за
получение думских мандатов. Старт предвыборной кампании был дан в Нижнем
Новгороде.
Глава центрального совета партии Владимир Бураков подчеркнул, что избрание данной политической силы в Государственную думу позволит защитить интересы пожилых граждан нашей страны.
Политик заявил, что сейчас 47 миллионов российских пенсионеров и 15 миллионов тех, кто вскоре выйдет на заслуженных отдых, должны задуматься о своем будущем. Бураков уверен, что миллионы этих людей имеют право получить достойное представительство в законодательном органе России.
На сегодняшний день положение многих пожилых граждан оставляет желать лучшего. Эти люди во многом зависят от соцподдержки государства.
Бураков напомнил, что совсем недавно в нашей стране повысили возраст выхода на пенсию, также были введены налоги на имущество. Руководитель политической силы подчеркивает, что в кризисный период ни в коем случае нельзя снижать расходы на социальную сферу.
Политик также особо отметил, что цель Партии пенсионеров – осуществлять конкретные действия. Популизм и пустые обещания должны кануть в Лету. Бураков убежден, что в России должны главенствовать принципы социальной справедливости.
Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.
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