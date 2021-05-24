Лукашенко оказался хитрее Евросоюза в отношении белорусской оппозиции- эксперт

Лукашенко оказался хитрее Евросоюза в отношении белорусской оппозиции- эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Политолог Сатановский предупредил противников бацьки, что их ожидает "масса пренеприятнейших сюрпризов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказал мощное противодействие "опорным агентам" Евросоюза в Республике. С таким мнением выступил известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя историю с задержанием в Минске редактора оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича и истеричную реакцию на это со стороны коллективного Запада.

По словам эксперта, "Батька в данном случае оказался много хитрее и поворотливее", чем Брюссель, организовавший в Белоруссии революцию. Ее итогом должен был стать уход Александра Григорьевича с должности по воле уличных активистов. Сатановский отметил, что "массы же народные поднимаются на борьбу мессенджерами, интернет-порталами и прочей современной технологической хренью". Организаторы выступлений не подвержены "никакому физическому воздействию, а заказчики вообще сидят в тени".

"Очень красивая и совершенно беспроигрышная схема. И вдруг…", – написал специалист в своем телеграм-канале.

Политолог напомнил, что ситуации, подобные истории с Протасевичем, часто случаются с противниками действующий властей, которые "отсиживаются" за пределами собственных стран. Например, это происходит с марокканскими и алжирскими оппозиционерами, живущими во Франции и Испании. Также Сатановский вспомнил об убитом в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле популярном на Западе саудовском журналисте газеты The Washington Post Джамале Хашшоги, который был личным врагом наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

От Лукашенко никто ничего подобного не ожидал, заметил эксперт.

"Оказывается, зря. Притом, что Протасевич жив-живехонек, только взят белорусскими органами за жабры", – подчеркнул Сатановский.

Теперь, уверен политолог, белорусскую оппозицию ждет "масса пренеприятнейших сюрпризов", поскольку арест одного из создателей NEXTA – лишь один из них.

Революционный мятеж оказался далеко не таким "веселым, прибыльным, бесшабашным и безопасным делом", как думали лидеры протеста в Республике.

"Революция, или там, государственный переворот какой, это серьезное хозяйственное мероприятие, а не беготня толпы с флагами и лозунгами", – резюмировал Сатановский.

Напомним, накануне, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Экипаж получил сообщение о минировании лайнера, что позднее не подтвердилось. На борту находился оппозиционер Протасевич с подругой. Оба пассажира были  задержаны. В Европе и США сразу же представители разных властных структур обвинили официальный Минск в "пиратстве" и объявили о возможных санкциях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость241057
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Батька хитрый жук ещё тот и у меня лично нет к нему больших симпатий, но вопрос кто стоит за этими революционерами. Если это те же что и у хохлов, то лучше уж как-то без них. Ещё ни где и ни когда эти дерьмократы ничего положительного для народов стран в которых меняли власть под лозунгами демократии не сделали. Далее как везде будет - развал экономики, уничтожение промышленности, разрыв торговый связей с РФ, обвинение РФ во всех смертных грехах а потом и сокращение населения и превращение остатков в дешёвую рабочую силу для западной промышленности. Умных и перспективных заберут к себе.
М
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Гость247439
как вы достали . Включите господа память . Когда начинались выборы в Беларуси ваш батька кричал что Россия виновата во всем в се кукловоды находятся в газпроме в кремле .А как пукин помог сразу стал виноват запад .Люди включайте память и мозги
и дальше.ну помню,не забыто ни что и что теперь,не отлавливать эту шпану и провокаторов?
пока лука долбит змагаров и запад против него тракторист мой попутчик,надеюсь и кремля
то что он паскуда хитрован не отменяет что он пока выгоден россии
Гость247439
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Гость231437
Все верно, Лукашенко прекрасно прекрасно знает кто стоит за этими ренегатами Протасевичами, Тихановскими и другой купленной швалью. Знает он и то что будет с Белоруью не дай бог они придут к власти - Белорусы Украинцам позавидуют, хотя завидовать там абсолютно нечему. И то что он пошел на превентивные меры абсолютно верно. Сатановский абсолютно прав,
А что плохого в Украине что нельзя завидовать ?
Гость247439
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Гость231437
Все верно, Лукашенко прекрасно прекрасно знает кто стоит за этими ренегатами Протасевичами, Тихановскими и другой купленной швалью. Знает он и то что будет с Белоруью не дай бог они придут к власти - Белорусы Украинцам позавидуют, хотя завидовать там абсолютно нечему. И то что он пошел на превентивные меры абсолютно верно. Сатановский абсолютно прав,
Как нужно менять президентов ? Путем выборов так ?
Гость247439
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как вы достали . Включите господа память . Когда начинались выборы в Беларуси ваш батька кричал что Россия виновата во всем в се кукловоды находятся в газпроме в кремле .А как пукин помог сразу стал виноват запад .Люди включайте память и мозги
Гость231437
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Все верно, Лукашенко прекрасно прекрасно знает кто стоит за этими ренегатами Протасевичами, Тихановскими и другой купленной швалью. Знает он и то что будет с Белоруью не дай бог они придут к власти - Белорусы Украинцам позавидуют, хотя завидовать там абсолютно нечему. И то что он пошел на превентивные меры абсолютно верно. Сатановский абсолютно прав,
Гость247418
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Сатановский несёт полную чушь и бред далёкий от реальности, которая сложилась в Беларуси. Просто фантазёр.
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