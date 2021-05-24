Наше государство может серьезно пострадать

Главной темой недели обещает стать инцидент с бортом Ryanair, который перевозил белорусского оппозиционера и неожиданно приземлился в Минске. Специалисты делятся прогнозами о том, каким образом случившееся отразится на ситуации в мировом пространстве. Так, известный немецкий эксперт Александр Рар убежден, что данная история аукнется России.



Все дело в том, что некоторые западные государства начинают вопить по поводу необходимости закрыть воздушное пространство над Белоруссией. При этом очевидно, что в таком случае будет отменен ряд рейсов в Россию – многие из них проходят именно над Республикой.

При данном развитии событий с серьезными проблемами и издержками столкнется западный бизнес и российская сторона. Такое мнение опытный эксперт высказал в беседе с журналистами издания "Известия".

Впрочем, Рар сомневается, что Запад действительно пойдет на подобные меры. Это слишком затратно и во многом ударит по экономическим позициям самих европейских государств. Эксперт считает такого рода заявления эмоциональными выпадами, за которыми не последуют реальные действия.

Вместе с тем, белорусская сторона сама может серьезно испортить настроение европейцам, закрыв транзитные пути в азиатский регион. Так что жесткое давление на Минск рискует дорого обойтись Западу.

Отметим, Литва уже приняла решение не пропускать рейсы, которые пересекли или планируют пересечь небо над Белоруссией. Помимо этого, жителям данного европейского государства посоветовали отказаться от поездок в республику, пишет РИА "Новости".

К слову, вокруг резонансного инцидента уже стали плодиться слухи. По мнению главы авиакомпании Ryanair, на борту могли находиться сотрудники КГБ. Спецагенты сразу покинули самолет, поэтому их никто не видел.