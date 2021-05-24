Минтранс РБ заявил, что никакого давления на экипаж судна при принятии решения не было

Появились новые детали сообщения о минировании самолета Ryanair, который вчера, 23 мая, совершил экстренную посадку в Минске.

В Минтрансе Белоруссии заявили, что авторы сообщения о минировании грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом. При этом неизвестные требовали от Европейского союза прекратить поддерживать действия Израиля, пишет РИА "Новости".

При этом Минск подчеркнул, что при расшифровке разговора диспетчера и экипажа Ryanair становится ясно, что Белоруссия не оказывала давления на командира судна при принятии решения о посадке самолета.

Ранее немецкие эксперты оценили, как ситуация с самолетом в Минске может сказаться на России.