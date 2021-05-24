В Минске раскрыли подробности сообщения о минировании самолета Ryanair

Минтранс РБ заявил, что никакого давления на экипаж судна при принятии решения не было

Появились новые детали сообщения о минировании самолета Ryanair, который вчера, 23 мая, совершил экстренную посадку в Минске. 

В Минтрансе Белоруссии заявили, что авторы сообщения о минировании грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом. При этом неизвестные требовали от Европейского союза прекратить поддерживать действия Израиля, пишет РИА "Новости". 

При этом Минск подчеркнул, что при расшифровке разговора диспетчера и экипажа Ryanair становится ясно, что Белоруссия не оказывала давления на командира судна при принятии решения о посадке самолета. 

Ранее немецкие эксперты оценили, как ситуация с самолетом в Минске может сказаться на России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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