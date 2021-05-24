Сенатор обвинил во лжи местных журналистов

Некоторые японцы никак не могут смириться с тем, что Курильские острова принадлежат России. В Стране восходящего солнца не чураются любыми способами привлекать внимание к данной теме. Так, сенатору Владимиру Джабарову пришлось лично отвечать на публикации японских журналистов о том, что руководство Советского Союза якобы почти согласилось отдать Японии Курилы.



Член Совфеда не смог промолчать, увидев вопиющую по своей наглости публикацию в японском агентстве "Киодо". Там ушлые журналисты объявили, что советское руководство якобы было готово распрощаться с Курильскими островами в начале 1970-х годов, пишет "Свободная пресса". Японцы расписали в статье, что советско-японские отношения тогда потеплели, и Москва воспылала желанием во чтобы то ни стало заключить с Токио мирный договор.

Джабаров одернул японских писак и напомнил, что в тот момент был самый разгар холодной войны. На таком геополитическом фоне мысль о сдаче островов никому не могла прийти в голову. Так что подобного рода переговоры являются плодом фантазии нечистых на руку японцев, которые в стремлении подогреть важную для них тему не гнушаются фейками.

Также в беседе с корреспондентами РИА "Новости" Джабаров предложил японским деятелям повнимательнее ознакомиться с текстом Основного закона нашей страны. Там черным по белому написано, что территориальная целостность России является приоритетом нашего государства.