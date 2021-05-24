Белоруссия выгоняет посла Латвии

Минск выразил Риге решительный протест

Скандал вокруг экстренной посадки рейса Ryanair в Минске продолжает набирать обороты. Так, Белоруссия предложила послу Латвии, а также другим сотрудникам диппредставительства вернуться на родину.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу МИД РБ Владимира Макея. Послу Латвии Минск высказал недовольство из-за оскорбления белорусского флага. 

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заменил государственный флаг РБ на бело-красно-белое полотно оппозиции. Напомним, в Латвии сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. В ответ Латвия выгнала всех дипломатов Белоруссии, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Накануне самолет, летевший из Греции в Литву экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. В результате был задержан находящийся на борту создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В ЕС грозятся запретить своим самолетам летать через воздушное пространство РБ. Литва уже приняла такое решение, как и Великобритания, которая также запретила принимать самолеты авиакомпании "Белавия". Об этом заявил государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс в "Твиттер". 

Президент Украины Владимир Зеленский также поручил кабмину заняться вопросом о запрете авиасообщения с РБ. 

Полина ИВАНОВА

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Гость202020
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Совсем прикуела лифляндская губерния..Обоссать латвийский флаг и выслать мэру Риги.
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