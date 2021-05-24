Лондон допустил введение санкций против "Северного потока-2" из-за рейса Ryanair

Лондон допустил введение санкций против "Северного потока-2" из-за рейса Ryanair
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Инцидент произошел не без "молчаливого согласия" Москвы, считают британцы

Великобритания пригрозила возможным введением новых санкций в отношении "Северного потока-2" из-за случившегося в аэропорту Минска. 

С таким предложением выступил глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, который поинтересовался у министра иностранных дел, будут ли предприняты хоть какие-то шаги к заморозке строящегося "Северного потока-2" и уже эксплуатируемого газопровода "Ямал", через который "проходит через Белоруссию, от которого поступают деньги, поддерживающие этот тиранический режим" Александра Лукашенко. 

Глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в парламенте, заметил, что "трудно поверить", что случившееся в Минске произошло "без молчаливого согласия Москвы". Позже он пояснил, что нет никаких прямых доказательств того, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair, однако Лондон в любом случае подумает об усилении санкционного давления на РФ. 

При этом Рааб пообещал, что в скором времени Лондон обсудит этот вопрос со своими партнерами, а затем примет окончательное решение о дальнейших шагах, сообщает The Guardian.

"Мы в срочном порядке обсудим все возможности. Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы", 

– подытожил глава британского ведомства. 

Ранее в Белоруссии раскрыли детали сообщения о минировании самолета Ryanair, совершившего 23 мая экстренную посадку в Минске. В Минтрансе страны заявили, что авторы сообщения о минировании грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом, при этом подчеркнув, что Минск не оказывал никакого давления на командира судна при принятии решения о посадке самолета. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость241057
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Да уж похоже на то. Учитывая последнюю инфу. Перехватчик стартовал позже чем капитан рейса принял решение сажать самолёт в Минске. И почему в Минске, у него как выяснилось было много вариантов. Складывается ощущение что с капитаном заранее поработали спецслужбы и учитывая что он сейчас нормально себя чувствует за бугром, то явно не Белорусские ))
Пилот Аэрбас
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Теперь понятно кто закинул утку что бомба на борту. Тот кто сегодня стал использовать этот случай для очередного закрытия Северного потока 2. Конечно же они видели кто садился на самолёт, потому что сервера продажи билетов, даже наши аэрофлотовские сбрасывают все данные в США. Сам с этим столкнулся в <цензура> Россия. Естественно они зная что Батька его посадит, устроили этот фэйк с бомбой на борту. И как результат опять Россия виновата. Все им неймётся. Не знают уже как поток остановить.
Гость202020
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Да уж , из некогда великой морской державы ,Британия превратилась в дешевую <цензура>- интриганку.
Гость241057
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Ждём продолжение сериала - "Петров и Баширов" ))) Ещё пару подобных моментов и можно экранизировать )))).
Гость237125
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борзота . перебор . ткам не было Петрова и Боширова .
Гость231437
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Бу-га-га! Ну как-же первый заместитель пиндосов по Европе не мог остаться в стороне от того что его не касается. Сейчас облезлый Британский лев грозным вяканьем всех распугает и молодого уркагана Протасевича выпустят на свободу.
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