Британцы высмеяли политолога за страх перед российскими подлодками

Британцы высмеяли политолога за страх перед российскими подлодками
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Жители Туманного Альбиона указали местному эксперту на маневры кораблей Соединенного Королевства в Черном море у порога РФ

Британцы раскритиковали выступление политолога Марка Галеотти в эфире радио LBC, в котором он пугал соотечественников российскими подлодками у берегов Туманного Альбиона и "военной угрозой" со стороны Москвы.

По словам эксперта, появление субмарин ВМФ РФ у берегов Соединенного Королевства есть не что иное, как якобы попытки президента России Владимира Путина "потроллить англичан". Таким образом, уверен Галеотти, Москва пытается "заставить британцев привыкнуть к постоянной военной угрозе".

Слушатели речи политолога негативно ее оценили в комментариях в "Твиттер"-аккаунте радиостанции.

"Значит, это нормально, что Королевский флот отрабатывает маневры в Черном море прямо у порога России, но не нормально, что российские подлодки плавают у наших берегов. <…> Стыдно", – написал Bri Joyce.

"Справедливости ради, мы также посылаем наших солдат в Эстонию, прямо к сухопутной границе с Россией", – заметил Scottish & British.

"Что за чушь. Понимают ли они, что и НАТО, и Россия регулярно делают это друг с другом?" – подчеркнул Stilakus.

Комментаторы вспомнили другие случаи бездоказательных обвинений в адрес России.

"До сих пор не проведено расследования, подтверждающего вмешательство русских в голосование по Brexit, вмешательства в наши выборы", – обратил внимание на эти факты Alexander Ross.

А вот Darqknite считает, что русским "не нужно троллить Британию, они уже владеют Тори".

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Daily Telegraph пожаловался на повышенную активность кораблей Военно-морского флота РФ вблизи Соединенного Королевства. Кроме того он назвал Москву "противником, который представляет угрозу номер один".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Определённо феминистка
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Окончательно оскотинившиеся президент- «убийца» Путин, министр иностранных дел Лавров, дебильный идиот министр обороны Шойгу и всё остальное их воровское бандитское окружение умеющие и привыкшие только воровать, захватывать, лгать, изворачиваться, обманывать всех самым поганым мерзопакостным гнусным образом все они находятся сейчас в полном недоумении, как же так?, ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски,
Определённо феминистка
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все они находятся сейчас в полном недоумении, как же так?, ведь только исключительно они президент- «убийца» Путин и всё его холуйское воровское чиновничье окружение хотят и считают, что только они могут поступать по-скотски, то есть говорить и публично официально заявлять одно, а делать на самом деле совершенно другое, но вот когда им в ответ США, Евросоюз начинают поступать точно также,
Определённо феминистка
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то эти уроды президент- «убийца» Путин, Лавров, Песков, Захарова, Патрушев, Бортников, Медведев впадают в полный ступор и прострацию, они совершенно не понимают что же им дальше делать, их сознание просто лопается и взрывается, потому что они привыкли к тому что лидеры всех стран никогда так не поступают, а всегда всё что они говорят и официально заявляют, то они всегда и делают;
Определённо феминистка
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невозможно понять откуда, с каких поганых помоек натащил президент- «убийца» Путин всю эту подлую дебильную шваль, этих мерзотнейших отбросов: Пескова, Лаврова, Захарову, Шойгу, Бортникова, Патрушева, Медведева и так далее, причем вся эта гадостная свора или точнее сказать преступная шобла абсолютно уверена и убеждена, что вот они-то всё делают правильно, ну как их после всего этого не назвать дебилами, скотами и уродами?
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