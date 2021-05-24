Консул не отказывался от встречи с Софией Сапегой

Москва отреагировала на заявление бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что российский консул отказался от встречи с задержанной в Минске россиянке.

В МИД РФ заявили, что дипломат не отказывался от встречи с Софией Сапегой, тем самым обвинив Тихановскую во лжи.

"Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Софией Сапегой. Наглая ложь",

– заявили в ведомстве "Интерфаксу".

Напомним, что ранее Европейский гуманитарный университет сообщил, что россиянка, находившаяся на борту, который был экстренно посажен в столице Белоруссии, также была задержана. Университет Вильнюса, в котором учится девушка, направил запрос в посольство РФ, попросив об оказании консульской поддержки.

Затем посольство России в Белоруссии получило от Минска уведомление о том, что гражданка РФ Сапега была задержана. В сообщении подчеркивалось, что российская сторона рассчитывает в ближайшее время получить к ней консульский доступ. Представители российской дипмиссии в ответ заявили, что находятся в постоянном контакте с родителями девушки. Также было заявлено о взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной.

Однако пресс-конференции Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции заявила, что Сапеге было отказано в получении помощи, несмотря на наличие российского гражданства.

Ранее Великобритания допустила введение санкций против "Северного потока-2" из-за рейса Ryanair. Лондон уверен, что случившееся в Минске произошло "не без молчаливого согласия Москвы".