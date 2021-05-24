Задержанный в Белоруссии оппозиционер сделал первое видеообращение

Протасевич сообщил, что проблем со здоровьем у него нет

Задержанный в белорусской столице экс-главред телеграм-канала Nexta, признанного экстремистским в Республике, Роман Протасевич вышел на связь. В Сети появилось видео, на котором молодой человек рассказывает о последних событиях своей оппозиционной жизни.

В первую очередь, белорус опроверг сообщения о том, что его экстренно увезли в больницу. Роман подчеркнул, что никакой угрозы его здоровью нет и чувствует он себя нормально.

Также Протасевич поведал неравнодушной общественности, что правоохранители максимально корректно ведут себя с ним. Роман сообщил, что сейчас уже дает признательные показания. Ролик опубликовал телеграм-канал "Желтые сливы". 

Ольга ФЕДОРОВА

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