Самолеты из Республики не пустят в небо ЕС

Евросоюз закрывается от Белоруссии. Такое решение было принято на саммите глав стран, входящих в состав объединения, экстренно собранных председателем Евросовета.

По совместному заявлению участников встречи, самолеты из Республики не пустят в небо и аэропорты ЕС. Также в документе сказано, что всем перевозчикам, базирующимся в Евросоюзе, не следует летать через Белоруссию.

Кроме того, лидеры стран объединения призвали ввести дополнительные ограничения в отношении некоторых граждан и компаний из этой страны. И дополнить список экономических рестрикций против Республики.

Также в заявлении содержится призыв как можно скорее применить меры против тех, кто отвечал за экстренную посадку самолета Ryanair в Минске. Лидеры государств ЕС требуют расследовать этот инцидент, передает "Свободная пресса".

Главы стран Евросоюза заявили, что нельзя оставлять случившееся без последствий. Чтобы указанные санции вступили в силу, их должны согласовать и утвердить в Совете ЕС министры стран, входящих в состав объединения, отмечает телеканал "360".

Ранее Евросоюз оставил Белоруссию без €3 миллиардов. Так резко и жестко в ЕС отреагировали на экстренную посадку в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.