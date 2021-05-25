Курс рубля
- Доллар по 60: аналитик дал долгосрочный прогноз по курсу валют
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
776 новости
Национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" принял решение об отмене рейсов во Францию и Великобританию в качестве встречных действий после запрета на полеты в указанные страны. Об этом стало известно сегодня, 25 мая.
Согласно приведенным данным, решение действует с сегодняшнего дня до 30 октября текущего года. В пресс-службе компании заявили, что огорчены сложившейся ситуацией, однако не могут изменить обстоятельства.
В "Белавиа" также сообщили, что пассажиры могут рассчитывать на полный возврат стоимости билетов или же поменять даты вылета, передает РИА "Новости".
Журналиста задержали правоохранители прямо на борту
Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации