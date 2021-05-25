Компания приняла ответные меры после запрета на полеты

Национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" принял решение об отмене рейсов во Францию и Великобританию в качестве встречных действий после запрета на полеты в указанные страны. Об этом стало известно сегодня, 25 мая.

Согласно приведенным данным, решение действует с сегодняшнего дня до 30 октября текущего года. В пресс-службе компании заявили, что огорчены сложившейся ситуацией, однако не могут изменить обстоятельства.

В "Белавиа" также сообщили, что пассажиры могут рассчитывать на полный возврат стоимости билетов или же поменять даты вылета, передает РИА "Новости".