Курс рубля
- Доллар по 60: аналитик дал долгосрочный прогноз по курсу валют
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
776 новости
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена скорее всего состоится в Женеве. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя американской стороны, пожелавшего остаться инкогнито.
По некоторым данным, саммит пройдет уже в июне. Точная дата встречи лидеров двух стран до сих пор не известна.
Однако ходят слухи, что Путин и Байден встретятся в середине июня. В это время президент США отправится в Европу, чтобы провести переговоры с членами Евросоюза и НАТО.
Ранее появилась информация о том, что в Совбезе косвенно подтвердили согласие Путина на саммит с Байденом.
Журналиста задержали правоохранители прямо на борту
Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации