Первая встреча Путина и Байдена произойдет в Женеве – СМИ

Ожидается, что российский и американский лидеры "сойдутся" в середине июня

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена скорее всего состоится в Женеве. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя американской стороны, пожелавшего остаться инкогнито.

По некоторым данным, саммит пройдет уже в июне. Точная дата встречи лидеров двух стран до сих пор не известна.

Однако ходят слухи, что Путин и Байден встретятся в середине июня. В это время президент США отправится в Европу, чтобы провести переговоры с членами Евросоюза и НАТО. 

Ранее появилась информация о том, что в Совбезе косвенно подтвердили согласие Путина на саммит с Байденом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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