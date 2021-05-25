Газ важнее Донбасса: Зеленскому рекомендовали срочно идти на компромисс с Москвой

Газ важнее Донбасса: Зеленскому рекомендовали срочно идти на компромисс с Москвой
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пока Украина занимается бесперспективной конфронтацией с РФ, она теряет последний шанс заработать на ГТС

Россия рассчитывает не только на "Северный поток-2", чтобы подавать газ в Европу, минуя Украину. Скоро еще один газопровод пройдет с юго-востока через Сирию, и тогда Украина лишится всех шансов хоть как-то зарабатывать на транзите. Об этом предупредил киевский политический аналитик Алексей Калиниченко.

По его мнению, Россия не зря столько вкладывает в создание военных баз в Сирии. Когда-то США планировали протянуть через территорию САР газопровод в Европу. Если бы им удалось реализовать этот проект, российский "Газпром" утратил бы лидирующие позиции поставщика в ЕС.

Теперь новый газопровод в САР будет построен при участии России, уверен Калиниченко, и тогда Украине станет совсем тяжко, ее ГТС будет вообще никому не нужна. В связи с этим аналитик призвал президента Владимира Зеленского срочно менять тактику и начинать договариваться с Москвой в тех сферах, где это еще возможно.

"Следует искать компромиссы. Зеленскому необходимо ехать в Москву, встречаться с Путиным и разговаривать как раз о возможности взаимодействия именно в газовой сфере",

– настаивает эксперт. По его мнению, сейчас украинское руководство делает бесперспективные попытки противостоять российской мощи по всем направлениям. Нужно же быть "умнее": договориться по транзиту газа и только потом затрагивать такие спорные темы, как Донбасс, передает "ПолитНавигатор".

Накануне стало известно, что Россия модернизировала аэродром в Сирии. Теперь авиабаза Хмеймим может принимать любую тяжелую технику.

Ранее эксперты усомнились в том, что встреча президентов Украины и России может состояться в обозримом будущем, поскольку Киев выдвигает немыслимые условия.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость239592
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Мозгов нет, давно бы газовый концорциум работал, а вакцина СПУТНИК была бы своего производства.....
крым наш
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Гость239592
Мозгов совсем нет. Газовый концорциум давно уже работал бы и СП-2 России не нужен был бы. Вакцину Спутник с марта могли бы иметь своего производства. Увы, увы и увы.....
и слава богу!подальше от какелов держаться надо!
Андрей
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С предатилями и карателями не договариваются
Гость239592
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Мозгов совсем нет. Газовый концорциум давно уже работал бы и СП-2 России не нужен был бы. Вакцину Спутник с марта могли бы иметь своего производства. Увы, увы и увы.....
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