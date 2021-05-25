Смерть или тюрьма: белорусским оппозиционерам предложили выбор

Смерть или тюрьма: белорусским оппозиционерам предложили выбор
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
По мнению аналитика, Запад строит свои планы, платить за которые завербованным активистам придется собственной жизнью

Представители оппозиции Белоруссии, которые сбежали за границу и оттуда пытаются раскачать ситуацию в республике, – это крысы, для которых все плохо закончится. Об этом заявил журналист белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок.

По его мнению, оппозиционеры зря рассчитывают на то, что Запад будет их вечно защищать и поддерживать. Как только они отыграют отведенную им роль, их "сольют".

"Все эти Светки, Латушки, Путилы и прочие, они реально такие тупые? Они реально верят, что Запад их ценит и защитит? Крысы вы полоумные, вас уже "сливают". Вы им теперь нужнее в камерах",

– предупредил Азаренок. Причем, по его мнению, некоторых могут и "убрать" руками пресловутых "российских спецагентов", на которых принято сваливать все громкие преступления в Европе. Это даст Западу еще один повод ополчиться на Россию, но оппозиционерам, которых пустят в расход, от этого уже не будет радости.

"Пока не поздно, бегите на Родину! В тюрьме – не в земле",

– призвал Азаренок оппозиционеров.

Ранее в Белоруссии был задержан оппозиционер Роман Протасевич, обвиняемый в экстремистской деятельности. После участия в августовских акциях он скрывался за границей и оказался среди пассажиров самолета, летевшего из Афин в Вильнюс и совершившего экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании борта.

Накануне следственные органы республики распространили видеокадры, на которых Протасевич утверждает, что сотрудничает с правоохранителями РБ. Комментируя это, оппозиционерка Светлана Тихановская высказала опасения, что молодому человеку могут вколоть "сыворотку правды", чтобы он все рассказал, передает РИА "Новости".

После задержания Протасевича страны ЕС запретили белорусским самолетам появляться в европейском воздушном пространстве и предупредили о дальнейших санкциях.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость из Боинга 777
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Рано или поздно диктатор узурпировавший власть сдохнет.
Беларуский народ народ обретет независимость и будет сам определять свою свою судьбу.
Народ давно понял, что то что построил диктатор в Беларуси это всего лишь бутафория существующая только за счет дотаций из рфии.
гость
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Смерть в тюрьме!
Гость239592
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?????
Гость239592
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!!!!!
Гость239592
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Так все-таки сыворотку ПРАВДЫ, а не КРИВДЫ, а это нам и нужно.
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