Россия должна объединиться с США против Китая - Познер

Россия должна объединиться с США против Китая - Познер
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вудущий признался, что боится растущей мощи КНР

Россия не должна вступать в союз с Китаем. Напротив, Москве следует предпринять меры против растущего влияния Пекина и заручиться поддержкой Соединенных Штатов, о чем уверенно заявил журналист Владимир Познер.

Телеведущий уверяет, что мнение о том, что Россия является вторым главным врагом для американской нации, устоялось для местного населения из-за постоянной и длительной пропаганды Белого дома. Однако Москва должна найти в Вашингтоне надежного союзника.

По словам Познера, китайская концепция отличается как от российского, так и "христианского взгляда на мир" в целом. Поэтому Кремль должен войти в анклав Европы и Соединенных Штатов. Противостояние с КНР остается лишь вопросом времени – международник уверен, что война с Китаем произойдет не позже 2040 года.

"Осталось очень немного", – выразил свое мнение публицист.

Ведущий добавил, что в настоящее время, к его сожалению, Москва сближается с Пекином, продолжая отдаляться от Соединенных Штатов. В пользу отказа от дружбы с китайской державой Познер привел такие аргументы, как иная культура, к которой Россия не имеет отношений, говорится на официальном сайте журналиста.

"Как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток. От того, что у нас большая часть страны находится в Азии, там находится 16 млн из 148 млн – 16 находится за Уралом. А 130 с гаком находятся все-таки в Европе, о чем я бы не стал забывать", – заявил ведущий.

Ранее Познер заявил о расколе в российском обществе, вызванном, по его мнению, различием в менталитете.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость245612
Пожаловаться Ответить
Китайцы хитрожопые, не стоит им доверять на 100%.
Влад
Пожаловаться Ответить
Гость из Боинга 777
надо вернуть сначала Крым Украине, а потом обращаться к Западу
И что Украина будет делать с Российским Крымом?
Влад
Пожаловаться Ответить
Надо что бы Европпа объединилась с Россией в противовес Китаю и США. Тогда будет баланс. 3-4 палярный мир лучше чем 2х полярный
Гость248226
Пожаловаться Ответить
клоун!)
Гость247594
Пожаловаться Ответить
На протяжении веков,запад пытается уничтожить РФ.У Познера амерское гражданство,вот и скулит.РФ нужна западу против Китая только в качестве пушечного мяса,что б самим от идется
Гость241022
Пожаловаться Ответить
Гость из Боинга 777
надо вернуть сначала Крым Украине, а потом обращаться к Западу
Не мечтайте,предатели.
Гость из Боинга 777
Пожаловаться Ответить
надо вернуть сначала Крым Украине, а потом обращаться к Западу
советский инженер
Пожаловаться Ответить
Россия познеру ничего не должна.
Гость234761
Пожаловаться Ответить
с бритами не возможно договариваться.... Так г-н Позднер может идти лесом...
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
А Познеру неизвестно тот факт, что РФии прежде заручаться поддержкой Запада надо сначала вернуть ворованый у Украины Крым и убраться Вон из Донбасса.
Мечты и сексуальные воображения питерского афериста о том что уже все проехали и забыли не прокатит.
Никто вам ничего не подарит и не мечтайте.
Своим воровством вы пораждаете только ненависть к себе.
РФия ВОР, а с ворами разговор короткий "ВОР должен сидеть в тюрме".
1 2
новости партнеров

В Черном море у Туапсе произошел разлив нефти

Местные пляжи покрылись масляной пленкой

Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair

Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей