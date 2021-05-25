МИД Литвы раскрыл план Европы "удалить" Лукашенко

МИД Литвы раскрыл план Европы "удалить" Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одна из мер затронет экспорт белорусских товаров на Запад

Европейские лидеры едины в своем неприятии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас во вторник, 25 мая.

Накануне Евросоюз осудил действия белорусских властей в отношении оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Для Белоруссии закрыли небо над ЕС, европейским авиакомпаниям также рекомендовано не летать в Беларусь и над ней. И это, по мнению литовского дипломата, только начало. По его словам, Лукашенко зашел "слишком далеко", поэтому европейские лидеры настроены на решительные действия.

"Дальше его терпеть не будут. Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить",

заявил замглавы МИД Литвы в эфире "Эха Москвы".

Он сообщил, что в ЕС готовится новый пакет санкций против граждан и предприятий Белоруссии. Кроме того, может быть введен запрет на экспорт белорусских нефтепродуктов, удобрений, тракторов, технологий и проч. Дипломат отметил, что не может раскрыть весь список мер, но подчеркнул, что Лукашенко отреагирует на них "очень болезненно".

Накануне Минск и Рига объявили о взаимной высылке всех дипломатических работников.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Витёк
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Антиxу#лoпутин
Расскажи ка мне хоть про одного американского диктатора, узурпировавшего на 20 лет в стране власть, точно также как это сделал в России питерский аферист путин и в Беларуси картофельный лось лукашенко.
Франклин Рузвельт - был у власти 4 (четыре) срока !!! Учи историю недоумок !
Гость из Боинга 777
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расскажи хоть про одного америкаского диктатора
Гость241022
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Антиxу#лoпутин
Диктаторы приходят и уходят, а народы и нации остаются не смотря на то, что у диктаторов огромное желание править до гробовой доски.
В 2014 украинцы избавились от навязаного рфией вора януковича.
В 2020 проснулись беларусы и пытаются избавится от диктатора вора узурпировавшего власть.
Очередь за россиянами.
Все империи распадались и эта распадется.
Не дождётесь, придурки.
Гость248175
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Антиxу#лoпутин
Диктаторы приходят и уходят, а народы и нации остаются не смотря на то, что у диктаторов огромное желание править до гробовой доски.
В 2014 украинцы избавились от навязаного рфией вора януковича.
В 2020 проснулись беларусы и пытаются избавится от диктатора вора узурпировавшего власть.
Очередь за россиянами.
Все империи распадались и эта распадется.
Отсутствие разума выражается в отсутствии понимания причинно-следственных связей. Типичная черта дикарей. Помолишься и дождик в засуху пойдет. Именно Янукович выбрал курс на европейскую интеграцию и многовекторность. Его тут же предали. Стань рабом или умри. Именно Каддафи направил Ливию на союз с Европой и в частности с Францией. Его тут же предали и убили. Саддам Хуссейн был лучшим другом США, когда воевал с Ираном. Шаг влево, прыжок на месте и опять же предан и убит. Американцы и их вассалы не знают других вариантов и моральных ограничений - либо раб либо мертв. Тупые не понимают.
Антиxу#лoпутин
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расскажи хоть про одного американского диктатора
Антиxу#лoпутин
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Расскажи ка мне хоть про одного американского диктатора, узурпировавшего на 20 лет в стране власть, точно также как это сделал в России питерский аферист путин и в Беларуси картофельный лось лукашенко.
Гость248175
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Это шлюшка почему-то считает себя творцом европейской политики. Немцы, французы, итальянцы - вы в своем уме? С какого перепуга всякая убогая шваль начинает изображать европейских политиков?
Гость238472
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Антиxу#лoпутин
Диктаторы приходят и уходят, а народы и нации остаются не смотря на то, что у диктаторов огромное желание править до гробовой доски.
В 2014 украинцы избавились от навязаного рфией вора януковича.
В 2020 проснулись беларусы и пытаются избавится от диктатора вора узурпировавшего власть.
Очередь за россиянами.
Все империи распадались и эта распадется.
расскажи это американской империи и ее народу
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
Диктаторы приходят и уходят, а народы и нации остаются не смотря на то, что у диктаторов огромное желание править до гробовой доски.
В 2014 украинцы избавились от навязаного рфией вора януковича.
В 2020 проснулись беларусы и пытаются избавится от диктатора вора узурпировавшего власть.
Очередь за россиянами.
Все империи распадались и эта распадется.
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
Диктаторы приходят и уходят, а народы и нации остаются не смотря на то, что у них огромное желание править до гробовой доски.
В 2014 украинцы избавились от навязаного рфией вора януковича.
В 2020 проснулись беларусы и пытаются избавится от диктатора вот узурпировавшего власть.
Очередь за россиянами.
Все империи распадались и эта распадется.
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