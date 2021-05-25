К чему ведет остановка авиасообщения с Белоруссией: на Украине назвали последствия

К чему ведет остановка авиасообщения с Белоруссией: на Украине назвали последствия
Фото: Leonid Faerberg/ Transport Photo Images/ www.globallookpress.com
Летать из Незалежной по многим направлениям станет дольше и дороже

Решение Киева закрыть украинское небо для белорусских самолетов и запретить авиакомпаниям Незалежной летать в Беларусь нанесет серьезный финансовый удар по гражданам и организациям Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады юрист Евгений Шевченко.

По его данным, на транзитные маршруты белорусских самолетов приходится 7,5% всего трафика в воздушном пространстве Незалежной. Учитывая падение трафика из-за коронавируса, который не восстановился и неизвестно, когда восстановится, новые потери будут особенно значимыми для Киева, считает нардеп.

Сложности будут испытывать и простые люди: ежемесячно в Белоруссию летают 10-12 тысяч человек из Украины. Теперь им придется искать другие варианты.

Авиабилеты из Украины подорожают на 30-40%, поскольку авиакомпании переложат лишние расходы на облет Белоруссии через Прибалтику на пассажиров.

В итоге доход украинских аэропортов упадет процентов на 10% как минимум, подсчитал потери Шевченко.

"Это как раз тот случай, когда политика прежде всего. И это не про людей, и не для людей. Наземное и ж/д сообщение не закрыто. Запрет только на авиа",

раскритиковал нардеп решение кабмина. 

Эксперты отмечают, что сложнее всего теперь украинцам будет добираться в Россию. Раньше они летали через Белоруссию, теперь придется выбирать другие транзитные страны. Рейс с посадкой в Ереване при этом обойдется в 9 тысяч гривен и продлится около 26 часов. В эту же цену, но чуть быстрее, получится долететь через Стамбул и Хельсинки. Быстрее всего, но дороже, выйдет полет с пересадкой во Франкфурте – 9796 грн за 9 часов, передают "Вести.ua".

Накануне страны ЕС приняли решение прервать авиасообщение с Белоруссией, включая транзитные рейсы. Аналогичный шаг поспешил сделать и Киев. Решение правительства Украины вступает в силу в ночь на 26 мая.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость243366
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)))Ну так эта хунта холуйская о людях же не думает.А думает как поудобнее подставить и прогнуться под ХОЗЯЕВ.
Гость234011
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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Какие полёты для хохлоМАРТЫШЕК!? Откуда ХРЮвни на самолёты у этих первобытных недочеловеков? Полёты у них могут быть только в момент скАчек, в лётных шлемах-кастрюлях и на скакалках! Богатые будут летать на батутах!
Вовка дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует. Спит под забором, зовут его вором. Или придурком. Через Минск летали россияне в Египет, закрытые для россиян Турцию, Грузию и Украину. А ты сидишь под забором, ничего не знаешь, тебе никуда не надо. И правда придурок.
Гость237125
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Молдова вперёд ЩАС наварит бабла
Гость238364
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Нечего хохлам делать у нас, пусть зелю веселят и нациков, хотели свободы получите!!!
Гость248175
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Идиоты зря стараются изображать из себя тоже европейских вассалов Америки. Не поможет, они теперь навсегда себя прописали на самом дне иерархии. Обслуга холопов. Золотари. Там тоже уважают сильных, а не доступных. Теперь испортили отношения и с Россией и с РБ. Вопрос, <цензура> - для чего? Полизали - зачем? Кому в Украине стало лучше?
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Какие полёты для хохлоМАРТЫШЕК!? Откуда ХРЮвни на самолёты у этих первобытных недочеловеков? Полёты у них могут быть только в момент скАчек, в лётных шлемах-кастрюлях и на скакалках! Богатые будут летать на батутах!
Гость234796
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"...Наземное и ж/д сообщение не закрыто. Запрет только на авиа"... Ну т.е. теперь всякий белорусский оппозиционер, опасающийся быть снятым с авиарейса, из #чистоевропы в прибалтику будет транзитом ездить на поездах.
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