Самолет покинула лишь одна гражданка РФ, которая была задержана вместе с белорусским оппозиционером

С борта Ryanair, который совершил незапланированную посадку в Минске 23 мая, не сходили никакие Петров с Бошировым, о чем активно пишут некоторые СМИ, предполагая, что самолет покинули вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем якобы сотрудники российских спецслужб. О догадках медиа с сарказмом написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем "Фейсбуке".

"Второй день читаю про неких "четырех российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолета и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов – это ясно. А остальные двое кто?"" – говорится в сообщении Захаровой.

Дипломат отметила, что с борта сошли граждане Белоруссии и Греции, а также одна россиянка София Сапега, которую задержали местные силовики. Захарова подчеркнула, что кроме Сапеги, никто из пассажиров с российскими паспортами из самолета не выходил.

Напомним, самолет компании Ryanair, летевший по маршруту Афин-Вильнюс, совершил в Минске экстренную посадку из-за сообщений о минировании. Борт проверяли в течение двух часов, однако взрывного устройства не обнаружено. По факту ложного сообщения о минировании СК Республики возбудил уголовное дело.

Всего на борту находилось 123 человека. После приземления лайнера стало известно о задержании одного из основателей признанного Минском экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и за организацию массовых беспорядков.

Позже выяснилось, что вместе с оппозиционером была задержана его девушка, гражданка РФ София Сапега. А также на борт не вернулись еще три человека. Ряд СМИ, а также пользователи соцсетей бросились бурно обсуждать, кто же эти люди. В комментариях пользователи иронично предположили, что возможная операция по задержанию Протасевича не обошлась без звезд мемов якобы сотрудников бывшего ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Минские события последних снова сделали кумирами интернета.

Между тем, двое граждан Белоруссии Александра Стабредова и Сергей Кулаков и грек Зисис Ясон еще накануне, 24 мая рассказали, почему решили не летать далее в Вильнюс после такой экстренной посадки. Дело в том, что они и так направлялись в Белоруссию. И все трое не очень выглядят на сотрудников чьих-либо спецслужб.

Что касается Сапеги, то российские дипломаты контактируют с властями Белоруссии по поводу ее задержания, в Москве надеются, что девушку отпустят, если она не нарушила законов Республики.

