Американские СМИ рассекретили дату встречи Путина и Байдена

Информация поступила от проверенных источников

Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится уже в следующем месяце. 

Саммит пройдет в Швейцарии, пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Уже на этой неделе Кремль и Белый дом должны перейти к завершающим этапам подготовки встречи двух президентов. 

Вероятнее всего, переговоры Путина и Байдена состоятся 15-16 июня в Женеве и станут завершением первого международного турне демократа со дня его вступления в должность. 

Ранее в Совете Безопасности РФ косвенно подтвердили согласие Путина на встречу с Байденом.

Юлия МИХАЙЛОВА

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