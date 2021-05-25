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Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится уже в следующем месяце.

Саммит пройдет в Швейцарии, пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Уже на этой неделе Кремль и Белый дом должны перейти к завершающим этапам подготовки встречи двух президентов.

Вероятнее всего, переговоры Путина и Байдена состоятся 15-16 июня в Женеве и станут завершением первого международного турне демократа со дня его вступления в должность.

Ранее в Совете Безопасности РФ косвенно подтвердили согласие Путина на встречу с Байденом.