Горящие благодаря электричеству из РФ лампочки в домах грузин пугают больше, чем возможная экологическая катастрофа

Жителей Грузии, недовольных строительством Намахванской ГЭС, можно понять, однако власти республики должны предпринять усилия, чтобы остановить энергозависимость от России. Об этом заявила посол Вашингтона в Тбилиси Келли Дегнан.

В последние дни в Грузии проходят массовые акции против строительства ГЭС на западе страны. Проект ведет турецкая компания. Предполагается, что новая ГЭС сможет вырабатывать электроэнергии в 10-12% от нынешнего потребления Грузии. Местные жители и эксперты опасаются, что строительство плотины на реке Риони приведут к экологическим бедствиям и даже подтоплению Кутаиси.

Американский дипломат, комментируя народные волнения, отметила, что власти Грузии должны "услышать озабоченности граждан". В то же время она указала, что отступать некуда – Тбилиси нужны собственные источники энергии, чтобы не пользоваться услугами РФ.

"Необходимо найти такой баланс, чтобы Грузия не зависела от России в плане энергетики",

– приводит "Взгляд" слова посла США.

Грузинские власти уже дали понять, что не намерены отказываться от проекта: они уже вложили в него много денег, в том числе в виде компенсации жителям, которым строительство нанесло ущерб. В плане экологии они не видят угроз. А народные волнения списывают на провокации пророссийских активистов, дескать, это Москва противится строительству ГЭС, чтобы не потерять рынок сбыта.