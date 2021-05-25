Курс рубля
- Доллар идет на антирекорд: прогноз аналитиков
- Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Официальная представительница МИД России Мария Захарова прояснила
ситуацию с россиянкой, которая сопровождала белорусского оппозиционера Романа
Протасевича и тоже была задержана в Минске.
Оказалось, что София Сапега подозревается в ряде преступлений, которые были совершены во второй половине 2020 года. Такая информация опубликована на официальном сайте главного российского внешнеполитического ведомства.
Журналисты издания "Открытые медиа" побеседовали с отцом задержанной россиянки. Мужчина подтвердил, что в августе-сентябре прошлого года София действительно бывала в Минске. Участвовала ли она в протестных акциях, родитель не в курсе.
Местные пляжи покрылись масляной пленкой
Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации