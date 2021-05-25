Российскую спутницу Протасевича подозревают в уголовных преступлениях

Девушку задержали на 72 часа

Официальная представительница МИД России Мария Захарова прояснила ситуацию с россиянкой, которая сопровождала белорусского оппозиционера Романа Протасевича и тоже была задержана в Минске.

Оказалось, что София Сапега подозревается в ряде преступлений, которые были совершены во второй половине 2020 года. Такая информация опубликована на официальном сайте главного российского внешнеполитического ведомства.

Журналисты издания "Открытые медиа" побеседовали с отцом задержанной россиянки. Мужчина подтвердил, что в августе-сентябре прошлого года София действительно бывала в Минске. Участвовала ли она в протестных акциях, родитель не в курсе.

Ольга ФЕДОРОВА

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