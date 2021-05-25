Профессор академии художеств считает, что санкции против Минска ничего не изменят

Западная истерия вокруг истории с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием белорусского оппозиционера, одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича не утихает. С экстремистским предложением выступил депутат латвийского сейма, известный скульптор Айгарс Бикше на своей странице в "Фейсбук".

Представитель сферы культуры призвал власти страны взять в заложники национальную сборную Белоруссии по хоккею для обмена на политзаключенных. По его мнению, Минск демонстрирует абсолютное равнодушие к правам человека и международным отношениям.

"Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных белорусского режима", – написал парламентарий.

Профессор Латвийской академии художеств считает, что Евросоюз получил "удар по лицу", поэтому должен проявить больше смелости. По мнению Бикше, введение санкций и замена флагов ничего не изменят.

Напомним, накануне мэр Риги Мартиньш Стакис в сопровождении главы МИД Латвии заменили флаг Белоруссии на площади, где установлены госсимволы стран-участниц чемпионата мира по хоккею, на знамя белорусской оппозиции. Позже стало известно, что также был заменен флаг РФ. Вместо триколора на флагштоке появилось знамя Олимпийского комитета России.

Реакция Минска последовала мгновенно – посла Латвии и всех дипломатов попросили восвояси убраться из Республики, Рига заявила, что в ответ вышлет все белорусское посольство.

Между тем, Международная федерация хоккея (IIHF) направила письмо в рижскую думу, в котором выражено неудовольствие действием мэра города. Глава IIHF Рене Фазель заявил, что Стакис использует ЧМ в качестве своей политической сцены, решив в дополнение к вчерашнему перформансу еще и снятьфлаг Международной хоккейной федерации в Риге из-за письма местным депутатам.

"Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Белоруссии – красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять... IIHF не может быть частью того, что происходит в Риге", – цитирует РИА "Новости" Фазеля.

Он добавил, что федерация ничего не может сделать в случае флагштока, который находится в общественном месте, но в пределах спортивных площадок истинный госсимвол белорусов будет сохранен.

