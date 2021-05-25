Евросоюз расширит санкции против Белоруссии из-за самолета

Евросоюз расширит санкции против Белоруссии из-за самолета
Фото: Daniel Kalker /dpa/ www.globallookpress.com
В Брюсселе пока не нашли доказательств причастности Москвы к инциденту

Саммит Евросоюза на фоне скандала с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, экстренно севшего 23 мая в Минске, решил расширить экономические санкции в отношении Белоруссии, включив в черный список новых лиц и организации. Об этом сегодня сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Глава немецкого кабмина отметила, что Брюссель также запрещает белорусским авиакомпаниям "перелеты через воздушное пространство ЕС", передает "Интерфакс".

В объединении полагают, что при посадке лайнера в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.

Между тем, подчеркнула канцлер, у ЕС нет подтвержденных сведений о причастности России к инциденту с Ryanair.

Ранее во вторник, 25 мая, Брюссель объявил о своем решении запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС и осуществлять рейсы в аэропорты стран союза. Кроме того, саммит призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование ЧП с посадкой Ryanair в Минске, пообещав в ускоренном режиме ввести очередные рестрикции против Белоруссии.

Напомним, самолет ирландской компании летел из Афин в Вильнюс. В небе над Республикой было получено сообщение о минировании борта. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске. Одним из пассажиров рейса оказался сооснователь оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который и был задержан белорусскими правоохранителями. Вместе с ним также задержана его спутница россиянка София Сапега.

Гражданка РФ подозревается в ряде преступлений на территории Республики, которые были совершены во второй половине 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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