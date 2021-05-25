Соратник шоколадного короля Украины Порошенко собрался "освобождать" российский регион в боксерских перчатках

Главный возмутитель спокойствия в стенах ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко грозно продемонстрировал свою подготовку к "освобождению" российской Кубани.

Одессит опубликовал в соцсети снимок боевой спортивной тренировки. На фотографии, кроме самого нардепа, присутствует тренер по боксу Геда Мбат, а также манекен для отработки ударов.

"Готовимся освобождать Кубань", – написал пан Гончаренко.

Пользователи в комментариях высмеяли планы гражданина, которого двумя пощечинами свалили на асфальт мятежные крымчане весной 2014 года на улице Симферополя.

"Возьмет ли он с собой того, кто посередине, неизвестно.

Беспокоимся. Алексей и так умом не блистал, а теперь могут последние мозги отбить", – пишут авторы аккаунта телеграм-канала "Запрещенная Украина".

Одни пользователи спрашивают, когда будут "выдвигаться клоуны" на Кубань, другие советуют освободить сначала саму Украину от всего нехорошего.

Напомним, ранее в мае депутат-"хамелеон" Гончаренко объявил, что данный русский регион – это "украинские этнические земли", где"еще 100 лет назад" говорили на мове.

