Депутат Рады приготовился "брать" Кубань

Депутат Рады приготовился "брать" Кубань
Фото: Volodymyr Tarasov/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Соратник шоколадного короля Украины Порошенко собрался "освобождать" российский регион в боксерских перчатках

Главный возмутитель спокойствия в стенах ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко грозно продемонстрировал свою подготовку к "освобождению" российской Кубани.

Одессит опубликовал в соцсети снимок боевой спортивной тренировки. На фотографии, кроме самого нардепа, присутствует тренер по боксу Геда Мбат, а также манекен для отработки ударов.

"Готовимся освобождать Кубань", – написал пан Гончаренко.

Пользователи в комментариях высмеяли планы гражданина, которого двумя пощечинами свалили на асфальт мятежные крымчане весной 2014 года на улице Симферополя.

"Возьмет ли он с собой того, кто посередине, неизвестно.
Беспокоимся. Алексей и так умом не блистал, а теперь могут последние мозги отбить", – пишут авторы аккаунта телеграм-канала "Запрещенная Украина".

Одни пользователи спрашивают, когда будут "выдвигаться клоуны" на Кубань, другие советуют освободить сначала саму Украину от всего нехорошего.

Напомним, ранее в мае депутат-"хамелеон" Гончаренко объявил, что данный русский регион – это "украинские этнические земли", где"еще 100 лет назад" говорили на мове.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость243930
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Гость232338
Её не надо брать: там уже не Россия.
Наверное,Российская Федерация.
Гость243557
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Губошлёп распоясался совсем и пока некому его поставить на место!
Гость248311
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Гость232338
Её не надо брать: там уже не Россия.
она (кубань) и во время ВОВ воевала на стороне вермахта.
Гость232338
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Её не надо брать: там уже не Россия.
Гость240642
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