На аудиозаписи некто пытается решить проблему с национализированными нефтетрубой и Севастопольским морским заводом

Портал Bihus.info на своем ютуб-канале опубликовал сегодня вторую порцию аудиозаписей якобы телефонных переговоров лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России. Журналисты заявляют, что "раздобыли" десятки часов "прослушки" политика, которые легли в основу его уголовного дела о госизмене.

В новом ролике речь идет об украинском участке нефтепровода "Самара – Западное направление". По данным расследователей, в 2015 г. Медведчук обсуждал с президентом российской компании "Транснефть" Николаем Токаревым план по недопущению национализации киевским режимом данного отрезка трубы.

В разговоре глава ОПЗЖ якобы сообщил, что некто "главный" окажет содействие в решении вопроса в суде. По мнению журналистов, этим "главным" может являться тогдашний президент Незалежной Петр Порошенко.

Также авторы издания, ссылаясь на записи, утверждают, что оппозиционер обсуждал с замглавы правительства РФ обмен национализированного нефтепровода на Севастопольский морской завод. Этим предприятием ранее владел пан Порошенко, но потом попало под национализацию российскими властями.

Напомним, в первой части "разоблачений" были представлены якобы телефонные переговоры Медведчука с представителями Москвы и народных республик Донбасса.

Сам глава ОПЗЖ уже заявил, что записи сфальсифицированы.

Отметим, действующий президент Незалежной Владимир Зеленский начал свою масштабную атаку на главного своего оппонента в феврале, когда сначала закрыл три его телеканала, а затем наложил санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также еще двоих фракционеров. Позже в мае лидеру ОПЗЖ и его соратнику Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в российском Крыму.

Сейчас Козак находится вне пределов Украины, а Медведчук – под домашним арестом. Президент РФ Владимир Путин, который является кумом украинского политика, считает, что таким образом киевский режим проводит "зачистку политического поля" в стране. Сам Владимир Александрович назвал расправу с Медведчуком борьбой с олигархами.

