Опубликовано видео чистосердечого признания задержанной в Минске россиянки

Опубликовано видео чистосердечого признания задержанной в Минске россиянки
Фото: Leonid Faerberg/ Transport Photo Images/ www.globallookpress.com
Девушка работала редактором запрещенного телеграм-канала

В Сети появилась видеозапись, на которой задержанная в Минске россиянка София Сапега призналась, что работала редактором признанного на территории Республики экстремистским телеграм-канала "Черная книга Беларуси".  

Данный источник "сливает" личную информацию о сотрудниках внутренних дел Республики. Ролик опубликовал провластный телеграм-канал "Желтые сливы". 

Размещенное в Сети видео уже просмотрела мама Сапеги. Женщина рассказала телеканалу RT, что изучила ролик уже несколько раз, но до сих пор не осознает, о чем говорит ее дочь. 

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю", 

– призналась шокированная Анна Дудич, которая предположила, что происходящее может быть "подставой".

При этом послу РФ в Белоруссии уже разрешили консульский доступ к Софии Сапеге, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев в эфире "России 24". 

"Наш сотрудник находится непосредственно в том месте, где она задержана, и в ближайшее время, а, может быть, в эту минуту уже происходит его встреча с ней", 

– уточнил дипломат. 

Напомним, что ранее стало известно, что Сапегу арестовали на 2 месяца. Девушку, которая 23 мая была задержана в аэропорту Минска, поместили в СИЗО КГБ на два месяца. Ей было предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого преступления.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость240530
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Гость.
В ГУЛАГ ЕЕ! Читал ваши СМИ. Там и профессию получит, и потом будет полезна обществу, как квалифицированный рабочий. Она ведь по паспорту россиянка? Так вы своих не бросаете?
И каким аршином отмерится, То таким же и вам отпустится.
Гость.
Пожаловаться Ответить
В ГУЛАГ ЕЕ! Читал ваши СМИ. Там и профессию получит, и потом будет полезна обществу, как квалифицированный рабочий. Она ведь по паспорту россиянка? Так вы своих не бросаете?
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