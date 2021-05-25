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Великобритания запретила самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без наличия специального разрешения.
Глава британского минтранса Грант Шаппс сообщил, что это решение было принято в связи с событиями в Республике и вступает в силу незамедлительно, сообщает РИА "Новости".
Ранее "Белавиа" отменила рейсы во Францию и Британию в качестве встречных действий после запрета на полеты. Ограничение вступило в силу 25 мая и будет действовать до 30 октября 2021 года.
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