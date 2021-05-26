Экс-посол США призвал Путина освободить двух осужденных перед встречей с Байденом

Экс-посол США призвал Путина освободить двух осужденных перед встречей с Байденом
Майкл Макфол. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
По мнению политика, Кремль может это сделать для развития отношений с Белым домом

Тревора Рида, приговоренного в России к тюремному заключению за нападение на сотрудника полиции, и Пола Уилана, осужденного за шпионаж, необходимо амнистировать перед встречей президентов РФ и Соединенных Штатов. Такое мнение выразил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Ранее стало известно, что обе стороны определились с датой встречи лидеров двух государств. Диалог Владимира Путина с Джо Байденом пройдет в очном форме и состоится 16 июня в Женеве.

По мнению американского дипломата, освобождение граждан Соединенных Штатов перед встречей позволило бы Москве развить стабильные и предсказуемые отношения с Вашингтоном, о чем Макфол написал на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Напомним, Уилан был приговорен к 16-летнему заключению за шпионаж. Решение суд вынес в июне прошлого года. Известно, что Уилан был задержан в Москве три года назад во время шпионской акции. Сторона защиты же настаивает на том, что осужденный пострадал от провокации, утверждая, что Уилан получил в руки флешку, на которой он якобы хотел найти фотографию из своей турпоездки в Подмосковье. 

Тревор Рид приговорен к девятилетнему сроку за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Следствие утверждает, что летом 2019 года мужчина разругался на улице с двумя женщинами. На место инцидента прибыл вызванный наряд ППС. Рид во время пути в отдел устроил нападение на сотрудников, из-за чего транспорт, на котором его везли, чуть не попал в аварию. Суд выяснил, что фигурант находился в тот момент в нетрезвом состоянии, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость234796
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Вот ещё "командир" нашёлся, ему бы в своём стойле хозяйничать, а не нос совать куда не просят.
Гость248859
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тот кто накинулся на сатрудника полиции видемо возомнил себя исключительным и не прикосаемым пиндосом, наверника расчитывоя на то что рф не посмеет его асудить. но попал как индюк в суп и пусть сидит другим не повадно будет! ну а о шпеоне так ваопще слов нет, шпион он и в африке шпион! может у вас ещё туфли расцеловать за встречу? сами целуйте, туфлей и красовок афроамериканцев у вас на всех демократов хватет.
Гость238364
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Макфола забыли, вот он и пытается любым способом о себе напоминать. А вообще его (пиндоской) наглости нет предела!!!
Старый солдат
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Ну попрошайки блин не стыда ни совести. Всё обставляют так как будто мы у них в услужении.
Осудили пусть сидят, п там посмотрим на ваше поведение уважаемый экс пошол <цензура>. Мог бы и Байден мозгами пошевилить и отдать наших ради встречи.
гость
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Сперва Виктор Бут и Ярошенко
Гость237125
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амеры сделайти первый шаг .у вас два лётчика Бут и Ярошенко
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