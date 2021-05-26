Мероприятие созвано по инициативе белорусских законодателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил раскрыть все детали инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. На мероприятие в Овальном зале парламента в среду, 26 мая, приглашены депутаты, представители органов госуправления, Конституционной комиссии и др.

10:13 – Происходящее – это реакция на то, что задуманный в республике госпереворот провалился, уверен Батька.

10:12 – "Недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство", – заявил Лукашенко, пояснив, что от организации бунтов перешли к "этапу удушения".

10:10 – Против Беларуси ведут современную гибридную войну, напомнил Лукашенко в начале своего выступления.

Как сообщила накануне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, о встрече попросили парламентарии. Глава государства идею поддержал, передал телеграм-канал "Пул Первого".



Пассажирский лайнер направлялся из Афин в Вильнюс и пролетал над территорией Белоруссии, когда поступил сигнал о том, что на борту бомба. Экипаж согласился с рекомендациями диспетчеров и совершил незапланированную посадку в Минске. Сообщение о минировании не подтвердилось, но среди пассажиров оказался белорусский журналист Роман Протасевич, подозреваемый в республике в экстремистской деятельности. Его задержали. Это вызвало возмущение в странах ЕС. Некоторые из них закрыли свое небо для самолетов белорусских авиакомпаний и отменили свои рейсы в республику.

