В Белоруссии готовится новая волна протестов – Тихановская

В Белоруссии готовится новая волна протестов – Тихановская
Фото: Matteo Nardone/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Политик призвала народ действовать

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов, которые пройдут на территории Республики. Об этом оппозиционер сообщила в личном телеграм-канале.

По словам Тихановской, из-за действий нынешнего правительства Белоруссия "превратилась в "черное пятно" на мировой карте".

Светлана обозначила основные цели, стоящие перед протестующими. Среди них – освобождение политзаключенных, прекращение насилия и проведение честных выборов.

Политик призвала белорусов начать действовать. Ведь, как отметила Тихановская, окно возможностей открыто. Она добавила, что на сторону оппозиции встали такие страны, как Америка, Великобритания, Япония, Канада. Также белорусов поддерживает Европейский Союз.

"Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", – написала Светлана.

Примечательно, что данное заявление было сделано на фоне обострения отношений Минска и западных стран. Причина кроется в инциденте с самолетом Ryanair, который был экстренно посажен в аэропорту белорусской столицы. На борту воздушного судна находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Журналисту грозит смертная казнь.

Напомним, первая волна протестов охватила Республику после победы Александра Лукашенко в президентских выборах в августе прошлого года.

Ранее Батька ответил на вопросы по ситуации с самолетом Ryanair. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость248974
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Горюнова, прежде чем писать такие "новости" о беглой домохозяйке, стоило бы подумать в какой стране живешь и нужны ли России такие "журналисты". Может тебе в Европу податься новости писать? И, кстати, по законодательству Протасевичу светит 15 лет строгого. Но ведь "смертная казнь" звучит завлекательнее?
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